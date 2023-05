Lionel Richie, Katy Perry clôturent le sacre avec un feu d’artifice ; Tom Cruise envoie un cri spécial au roi Charles

Le roi Charles III et la reine Camilla ont reçu un accueil royal sur le trône avec une programmation étoilée lors de leur concert de couronnement.

Lionel Richie et Katy Perry ont clôturé le spectacle pour 20 000 invités au château de Windsor, où Tom Cruise est venu avec un message vidéo spécial pour le nouveau roi officiel.

Assis dans le cockpit de son propre jet tout en volant à travers les nuages, Cruise a rendu hommage à son personnage emblématique « Top Gun » en félicitant le roi Charles III.

« De pilote à pilote, Votre Majesté, vous pouvez être mon ailier à tout moment, » Cruise a dit avant de plonger dans les nuages.

Cependant, Cruise était absent des festivités. Il a trouvé son propre besoin de vitesse au Grand Prix de Formule 1 de Miami 2023.

La star de « Mission Impossible » a une longue histoire avec la famille royale et a organisé une première projection de « Top Gun: Maverick » pour le prince et la princesse de Galles l’année dernière.

Son lien avec la famille royale remonte à plus de 30 ans lorsqu’il a rencontré pour la première fois feu la princesse Diana lors de la première londonienne de « Far and Away » avec son ex-femme, Nicole Kidman.

Katy Perry a porté une robe de bal dorée Vivienne Westwood avec des gants de longueur d’opéra assortis tout en montant sur scène pour interpréter « Roar » et « Firework ».

La veille, Perry avait eu une légère confusion quant à la disposition des sièges pour le couronnement du roi à l’abbaye de Westminster, mais a finalement trouvé sa place parmi les 2 000 participants.

Lionel Richie portait un manteau blanc avec des strass étincelants et une chemise en satin noir pour interpréter « Easy » derrière un petit piano à queue.

Il a également sauté pour chanter une version énergique de « All Night Long (All Night) » pour la foule.

Andrea Bocellli, Take That, Nicole Scherzinger et Paloma Faith ne sont que quelques-uns des actes qui se sont produits dimanche devant le roi, la reine, le prince William, Kate Middleton et leurs deux enfants aînés, le prince George et la princesse Charlotte.

À un moment donné, le prince de 40 ans a pris le micro pour partager un discours sincère dédié à son père, 74 ans.

« Je veux dire quelques mots sur mon père et pourquoi je pense que ce week-end est si important », a déclaré le père de trois enfants à une foule en liesse. C’est alors que William a sorti sa meilleure blague de papa.

« Mais ne t’inquiète pas, contrairement à Lionel, je ne vais pas continuer toute la nuit. »

« Comme ma grand-mère l’a dit lorsqu’elle a été couronnée, ‘Les couronnements sont une déclaration de nos espoirs pour l’avenir' », a déclaré William, citant le discours de couronnement de la reine Elizabeth II de 1953.

« Et je sais qu’elle est là-haut, gardant un œil sur nous avec tendresse. Elle serait une mère fière. »

Il a reconnu les contributions caritatives, l’acceptation interreligieuse et les causes environnementales au premier plan des responsabilités royales.

« Papa, nous sommes tous si fiers de toi », a déclaré William. « Je tiens également à exprimer ma fierté et ma gratitude envers les millions de personnes qui servent dans les forces armées, dans les salles de classe, les services hospitaliers et les communautés locales. J’aimerais pouvoir vous mentionner tous. Votre service nous inspire, et ce soir nous vous célébrons aussi . »

« Je m’engage à vous servir tous, roi, pays et république », a conclu William. « Que Dieu sauve le roi. »

Couronnement du roi Charles a eu lieu à l’abbaye de Westminster à Londres le 6 mai. Charles et sa femme, la reine Camilla, ont tous deux été couronnés lors de la cérémonie officielle, à laquelle ont assisté environ 2 000 personnes.

