Lionel Richie et Katy Perry chantent pour le concert du couronnement royal

Un jour après une cérémonie de couronnement dorée regardée par des millions de personnes, le roi Charles III et la reine Camilla ont laissé d’autres occuper le devant de la scène dimanche alors qu’ils assistaient à un concert étoilé mettant en vedette Katy Perry, Lionel Richie et d’autres au château de Windsor.

Le monarque nouvellement couronné et sa femme ont semblé apprécier le spectacle alors que Richie interprétait « All Night Long », à un moment donné, se levant et se balançant au rythme de la musique. D’autres membres de la famille royale, dont la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince George, 9 ans, ont agité des drapeaux de l’Union avec une foule de quelque 20 000 personnes rassemblées sur la terrasse est du château.

Charlotte et sa mère, Kate, la princesse de Galles, ont chanté pendant que Perry, vêtue d’une robe de bal dorée, interprétait son hit pop « Roar ».

La star de « Top Gun » Tom Cruise est apparue dans un message vidéo enregistré, disant : « Pilote à pilote. Votre Majesté, vous pouvez être mon ailier à tout moment. Le programme mixte a également vu des performances du Royal Ballet, de Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls, de la chanteuse d’opéra Andrea Bocelli et du groupe britannique Take That.

Même Miss Piggy et Kermit the Frog ont fait une apparition, plaisantant avec l’hôte Hugh Bonneville.

Le divertissement était entrecoupé de moments plus sérieux. Un message de Charles sur l’importance de la conservation de l’environnement a été diffusé, et le spectacle était accompagné d’un spectacle de lumière et de drones sur le thème de la nature.

Le prince William, héritier du trône, est monté sur scène pour rendre hommage au dévouement de son père au service. « Papa, nous sommes tous si fiers de toi », a-t-il déclaré.

Les spectateurs du concert ont chanté «God Save the King» alors que les monuments du Royaume-Uni étaient illuminés de lumières colorées.

Plus tôt dimanche, des milliers de pique-niques et de fêtes de rue ont eu lieu à travers le Royaume-Uni en l’honneur de Charles. Les réunions communautaires, qui font partie d’une tradition britannique connue sous le nom de Big Lunch, ont fourni une contrepartie terre-à-terre au spectacle doré du couronnement du roi samedi.

Les événements visaient à rassembler les voisins pour célébrer le couronnement alors même que le soutien à la monarchie diminue. Les critiques se sont plaints du coût du couronnement à une époque de frais de subsistance exorbitants dans un contexte d’inflation à deux chiffres.

Mais beaucoup d’autres en ont profité pour profiter d’une fête entre amis et en famille. À Regent’s Park à Londres, Valent Cheung et sa petite amie se sont présentés pour encourager le nouveau roi avec les voisins qui les ont embrassés lorsqu’ils ont quitté Hong Kong. Ils ont habillé leur fidèle et « royal » chien blanc moelleux, Tino, avec une petite couronne violette pour l’occasion.

« C’est une nouvelle ère pour le Royaume-Uni », a déclaré Cheung. « Nous n’avions pas ces choses à Hong Kong. Maintenant, nous embrassons la culture. Nous voulons en profiter, nous voulons le célébrer.

Charles et Camilla n’ont participé à aucun des pique-niques, laissant ce devoir aux autres membres de la famille royale.

William et sa femme, Kate, ont surpris les gens en train de pique-niquer à l’extérieur du château avant le concert. Habillés de manière beaucoup plus décontractée que la veille, ils se sont serré la main et Kate a embrassé une fille en pleurs dans un câlin.

Les frères et sœurs du roi, le prince Edward et la princesse Anne et leurs épouses ont pris en charge le déjeuner pour la famille royale lors d’événements à travers l’Angleterre. Les nièces du roi, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, les filles du prince Andrew, se sont jointes à un déjeuner à Windsor.

Le Premier ministre Rishi Sunak a accueilli la première dame des États-Unis Jill Biden et sa petite-fille Finnegan Biden lors de la soirée Big Lunch organisée devant son bureau. Parmi les autres invités figuraient des réfugiés ukrainiens et des militants communautaires.

Comme le pique-nique dans le parc, Downing Street et la propagation de Sunak – même sa théière – étaient décorées aux couleurs nationales de bleu, blanc et rouge.

Des rouleaux de saucisse et du saumon ont été servis avec du poulet du couronnement – ​​un plat préparé pour le couronnement de la reine Elizabeth II il y a 70 ans – et une quiche du couronnement, qui a été choisie pour convenir au goût de Charles et a fait le buzz sur les réseaux sociaux, souvent pour de mauvaises raisons. .

Les événements discrets ont suivi un apparat chargé d’apparats qui a vu le roi et la reine couronnés ensemble à l’abbaye de Westminster. Ils ont été présentés avec des épées, des sceptres et un orbe doré incrusté de joyaux séculaires symbolisant le pouvoir du monarque dans une tradition médiévale célébrée avec une liturgie, des chants et des acclamations chaleureuses de « Dieu sauve le roi ».

Le couple a ensuite défilé dans les rues dans une calèche dorée dirigée par le plus grand cortège militaire de cérémonie depuis le couronnement de la mère de Charles. Quelque 4 000 soldats ont défilé en formation dans les rues, leurs manches écarlates et leurs gants blancs se balançant à l’unisson au son des tambours et des clairons des fanfares, dont un groupe de musiciens à cheval.

Des centaines de milliers de spectateurs ont aligné le parcours sous la pluie pour le voir en personne. Près de 19 millions de plus regardés à la télévision au Royaume-Uni, selon les cotes publiées par Barb, un organisme de recherche. C’est environ 40% de téléspectateurs en moins que ceux qui avaient regardé les funérailles de la reine Elizabeth II en septembre.

Charles et Camilla ont déclaré dimanche dans un communiqué qu’ils étaient « profondément touchés » par la célébration et « profondément reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à en faire une occasion aussi glorieuse – et aux très nombreux qui se sont déplacés pour montrer leur soutien ».

Cependant, tout le monde n’était pas là pour célébrer, et les critiques se sont poursuivies dimanche sur les arrestations de plus de 50 manifestants, dont des membres d’un groupe républicain criant « Pas mon roi » et des écologistes visant à mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles.

La police métropolitaine a déclaré que des policiers avaient arrêté 64 personnes samedi, dont quatre suspects accusés d’infractions, notamment d’atteinte à l’ordre public aggravée par la religion et de possession de drogue.

Graham Smith, chef de la République, un groupe prônant l’abolition de la monarchie, a déclaré qu’il avait été arrêté alors qu’il planifiait une manifestation pacifique et avait passé 16 heures en garde à vue.

« Ces arrestations sont une attaque directe contre notre démocratie et les droits fondamentaux de chaque personne dans le pays », a déclaré Smith. « Chaque policier impliqué sur le terrain devrait baisser la tête de honte. »

La police métropolitaine a reconnu les inquiétudes suscitées par les arrestations, mais a défendu les actions de la force.

« Le couronnement est un événement unique dans une génération et c’est un facteur clé dans notre évaluation », a déclaré le commandant Karen Findlay.

À Regent’s Park, les célébrants ont parlé de la nouveauté de ce dont ils avaient été témoins. Mais le couronnement n’était pas nouveau pour Rosemary McIntosh, 95 ans, juste beaucoup plus vivant que celui qu’elle a vu à la télévision alors qu’il vivait au Zimbabwe en 1953.

« Nous n’avions pas de télévision toute la journée et c’était en noir et blanc, donc ce n’était pas aussi merveilleux que celui-ci », a-t-elle déclaré. ———

Par Brian Melley et Sylvia Hui

THE ASSOCIATED PRESS

Helena Alves a contribué à ce rapport.

