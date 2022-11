Lionel Richie appelle sa petite amie Lisa Parigi, de 40 ans sa cadette: “Mon cœur” lors de l’intronisation Rock & Roll

Lionel Richie a été intronisé samedi au Rock & Roll Hall of Fame. Il a fêté cet honneur bras dessus bras dessous avec sa petite amie Lisa Parigi, de 40 ans sa cadette.

Le couple, qui est ensemble depuis 2014, a célébré les exploits de l’interprète de “Hello” sur le tapis rouge, posant pour des photos ensemble.

La 37e cérémonie annuelle d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame a également reconnu Eminem, Dolly Parton et Duran Duran, entre autres.

Richie, 73 ans, a été présenté par un ami et collègue musicien, Lenny Kravitz et a été rejoint sur scène par le leader des Foo Fighters Dave Grohl tout en interprétant certains de ses succès les plus remarquables.

LE CHANTEUR LIONEL RICHIE ATTRIBUE LA FAMILLE, DIEU À SON POUVOIR GÉNÉRATIONNEL

Lors de son discours, Richie a exprimé sa gratitude à ses proches. “Je suis sur scène ce soir. Mais le plus important, c’est que je veux remercier tous mes amis, ma famille, Miles, Sofie, Nicole. Les petits-enfants. Lisa, mon cœur”, a déclaré la chanteuse selon Rolling Stone.

“Je tiens à les remercier d’avoir assisté à ma visite mystère magique. Et je veux que tout le monde sache que je ne rentrerai probablement pas avant un bon moment. Je suis amoureux de cette entreprise. J’aime ce que je fais. Merci beaucoup pour ce moment incroyable”, a-t-il conclu.

Richie a trois enfants, l’actrice Nicole Richie, 41 ans, issue de son précédent mariage avec Brenda Harvey ainsi que Sofia et Miles Richie qu’il partage avec son ex-femme Diane Alexander.

Richie était auparavant marié à Harvey depuis 18 ans, divorçant en 1993 après qu’Harvey aurait trouvé Richie avec une autre femme. Elle a été arrêtée pour avoir frappé son mari et une autre jeune femme, selon une déclaration fournie au Los Angeles Times en 1988. Cette autre femme, Diane Alexander, a ensuite épousé Richie en 1995. Ils ont divorcé en 2003.

