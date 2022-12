Lionel Messi vs Kylian Mbappe: le meilleur et le plus brillant look de l’Argentine et de la France pour écrire deux histoires différentes de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Le nuage en forme de Coupe du monde qui a jeté une ombre sur Lionel Messi pendant plus d’une décennie pourrait enfin se dissiper ce week-end. Mais un autre joueur désespéré de créer un type d’histoire très différent se dresse sur le chemin.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Messi est déjà venu ici auparavant. En 2014, alors qu’il était à son apogée, lui et l’Argentine ont eu le cœur brisé au Brésil lorsque l’Allemagne leur a arraché la finale de la Coupe du monde en prolongation.

Cette nuit au Maracana devait enfin régler la seule question posée à ce talent mercuriel. Messi pourrait-il être le plus grand joueur de tous les temps, le GOAT, sans soulever la Coupe du monde ?

Dans son chant du cygne du tournoi, il est temps de faire amende honorable avec son dernier coup de dés.

Son adversaire, Kylian Mbappe, a lui aussi tout vu malgré ses tendres années. Il y a quatre ans, le talent mercuriel a goûté à la victoire avec la France à l’âge de 19 ans et peut désormais devenir le plus jeune joueur depuis Pelé à remporter la Coupe du monde à deux reprises.

Ce que Messi donnerait pour une seule médaille de vainqueur. La maigre récolte de trophées de l’Argentine l’a empêché, à certains yeux, de s’asseoir aux côtés de Diego Maradona et Pelé. C’est certes dur, compte tenu à la fois de ses performances époustouflantes et de sa longévité au niveau de l’élite, mais tel est le compromis d’un jeu d’équipe comme le football.

“Messi ou Maradona ? Ce sont tous les deux des extraterrestres – mais Maradona est meilleur”, a déclaré Francesco Totti, vainqueur de la Coupe du monde 2006, lors d’une diffusion en ligne plus tôt dans ce tournoi.

Il pourrait réfléchir à nouveau si Messi rentrait chez lui avec le trophée la semaine prochaine. C’est certainement maintenant ou jamais, étant donné que Messi aura 39 ans au moment de la prochaine finale de la Coupe du monde.

Bien que dans ses années crépusculaires, Messi a conservé ses meilleures performances internationales pour ce tournoi. Ainsi que l’Argentine. Lionel Scaloni a enfin trouvé l’équilibre entre la construction d’une équipe pour soutenir Messi, tout en tirant le meilleur parti de lui aussi.

Avec un match à perdre au Qatar, il a déjà dépassé Maradona en tant que meilleur buteur argentin de tous les temps lors des Coupes du monde. Il a marqué dans cinq de leurs six matchs à ce tournoi jusqu’à présent.

Un seul but ou une passe décisive dimanche battrait le record du plus grand nombre d’implications dans une seule Coupe du monde depuis 1966. Ses performances étonnantes donnent l’impression qu’elles méritent d’être récompensées.

C’est comme si Messi voulait prouver sa grandeur à travers ses performances à la Coupe du monde du Qatar, autant qu’en la remportant. Sa passe décisive pour Julian Alvarez contre la Croatie avait plus qu’un soupçon de Maradona à ce sujet. Sa passe sans regard pour Nahuel Molina contre les Pays-Bas était presque aussi magique.

“Je veux juste vous dire que peu importe les résultats, il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever, et c’est le fait que vous avez trouvé un écho auprès des Argentins, chacun d’entre eux”, lui a dit un journaliste argentin après une autre performance époustouflante contre la Croatie en la demi-finale.

“Il n’y a aucun enfant qui n’a pas votre maillot d’équipe, qu’il soit faux, réel ou inventé. Vraiment, vous avez laissé votre marque dans la vie de tout le monde.”

Il doit sentir qu’il est temps que son pays lui rende la pareille. Lorsque Messi a remporté les Jeux olympiques en 2008 avec les U23 argentins, il semblait qu’une autre époque dorée se profilait à l’horizon.

En fin de compte, cela reviendrait plus à de la frustration qu’à du succès. Finalement, à un niveau où un Messi exaspéré a annoncé sa retraite internationale en 2016 minutes après une quatrième défaite finale – une Coupe du monde, trois Copa Americas – à seulement 29 ans.

En 45 jours, il était de retour au bercail. Les photos emblématiques de Maradona hissant la Coupe du monde 30 ans plus tôt l’ont sûrement stimulé.

Il lui fallut encore cinq ans avant d’avoir enfin une médaille de vainqueur international à mettre sur la cheminée. Même ainsi, la Copa America 2021 a servi de répétition générale appropriée pour cette Coupe du monde, Messi jouant un rôle dans neuf de ses 13 buts.

Encore 18 mois plus tard, la victoire sur la France lui assurera les plus hautes distinctions disponibles aux niveaux national, continental et international. Certes, son statut aux côtés de ces autres joueurs générationnels ne peut être contesté même par ses critiques les plus sévères.

Un joueur qui espère maintenir l’argument en vie cherche à créer son propre héritage. Mbappe, le coéquipier de Messi au PSG, cherche également à rejoindre la liste des grands du football, mais même à 23 ans, il fait déjà les choses très différemment.

Alors que Messi a dû attendre l’argenterie internationale, Mbappe a été gâté.

Il a déjà soulevé la Coupe du monde avant d’avoir 20 ans. Il deviendra le deuxième plus jeune joueur à le faire deux fois, et le plus jeune en 60 ans, avec une victoire de la France.

Si cela se concrétise, Les Bleus auront une grande dette de gratitude envers un jeune attaquant qui a défini son équipe tout comme le recordman Pelé l’a fait en 1962.

Mbappe pourrait également remporter les trophées Golden Boot et Golden Ball, mais il a clairement indiqué quel morceau d’histoire signifierait le plus pour lui.

“Le seul objectif pour moi est de gagner la Coupe du monde”, a-t-il déclaré aux journalistes avant d’affronter l’Angleterre le week-end dernier. “C’est la seule chose dont je rêve. Je suis venu pour gagner la Coupe du monde, pas le Soulier d’Or ou le Ballon d’Or. Ce n’est pas pour ça que je suis ici.”

Déjà potentiellement le meilleur joueur du monde, Mbappe deviendra l’une des stars les plus décorées au niveau international de l’histoire si dimanche passe son chemin.

Les gens s’en souviendront bien plus longtemps que n’importe quelle course de meilleurs buteurs, et à mesure qu’il a mûri, il est devenu plus un joueur d’équipe lors de ce tournoi – bien qu’il soit toujours en tête du classement des buteurs.

“En ce moment, il ne cherche pas à tout faire de lui individuellement”, a déclaré l’expert du football français Jonathan Johnson. Coupe du monde Sky Sports podcast sur les performances de Mbappe au Qatar. “Ça n’a pas toujours été le cas au PSG.

“A cause de cela, il est plus susceptible d’accepter l’aspect collectif de la façon dont la France s’organise dans les matchs. C’est tellement son objectif d’aider la France à défendre cette Coupe du monde; s’il s’agit d’un but marqué par quelqu’un sinon, il cherchera à les jouer plutôt que de le prendre sur lui-même.”

La route vers le succès de la France et de l’Argentine grâce à un Messi et Mbappe plus désintéressés semble remarquablement similaire. Maintenant, pour vraiment suivre ses traces, il doit trouver cette constance au sommet pour le reste de sa carrière.

Cela soulèvera la question de savoir si un transfert longtemps envisagé au Real Madrid, ou dans un autre club en dehors de la Ligue 1, doit se matérialiser pour lui donner les récompenses que son talent mérite.

Tout comme Messi peut répondre à toutes les questions sur ses réalisations professionnelles dimanche, Mbappe peut également commencer à se joindre à la conversation.

Le cycle ne s’arrête jamais. Nous avons juste de la chance de pouvoir en être témoins.