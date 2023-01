Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: “le billet le plus cher de tous les temps” se vend 2 millions de livres sterling

Un billet pour un prochain match amical avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’est vendu pour plus de 2 millions de livres sterling.

Les deux grands modernes devraient s’affronter en Arabie saoudite ce jeudi sous le nom de PSG (s’ouvre dans un nouvel onglet) affrontez un onze saoudien composé de joueurs d’Al Hilal et du nouveau club de Ronaldo, Al Nassr, dans la capitale de l’État du Golfe, Riyad.

Ronaldo sera le capitaine de l’équipe d’étoiles, tandis que Messi devrait jouer pour le PSG – malgré le match qui se déroule pendant la saison des géants de la Ligue 1.

Et un spectateur aura déboursé pas mal d’argent pour avoir le privilège de voir s’affronter deux des plus grands joueurs de tous les temps : selon le Miroiter (s’ouvre dans un nouvel onglet), l’homme d’affaires saoudien Musharraf bin Ahmed Al-Ghamdi a obtenu son siège pour 2,2 millions de livres sterling (le billet était initialement au prix relativement modeste de 200 000 livres sterling). On dit que c’est le billet de football le plus cher jamais vendu.

Le match de jeudi servira effectivement de début à Ronaldo pour Al Nassr – qu’il a rejoint après son Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) Le contrat a été résilié lors de la Coupe du monde 2022, où il a été abandonné avant que le Portugal ne se rende au Maroc en quarts de finale.

Messi, bien sûr, s’en est sorti assez différemment au Qatar, produisant une série de performances inspirées en tant que capitaine de l’Argentine pour enfin mettre la main sur le trophée le plus célèbre de tous.

Les deux multiples vainqueurs du Ballon d’Or ne se sont pas affrontés depuis décembre 2020, lorsque Ronaldo a marqué un doublé en tant que Juventus (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’équipe a gagné 3-0 à l’extérieur contre le Barcelone de Messi (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Ligue des champions.