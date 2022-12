Lionel Messi vient de DÉTRUIRE Josko Gvardiol pour le troisième but de l’Argentine

Lionel Messi… il l’a encore fait. Le petit génie n’a peut-être pas marqué le troisième but contre la Croatie pour amener l’Argentine à la finale de la Coupe du monde, mais le but était tout lui.

Messi a récupéré le ballon sur le flanc droit, traversant le dernier tiers alors que Josko Gvardiol, l’une des vedettes du tournoi, ne pouvait pas vivre avec son dribble. Le capitaine argentin s’est tordu, s’est arrêté plusieurs fois, puis a quand même pris le ballon à l’extérieur de Gvardiol, dans l’une des meilleures passes décisives que nous ayons vues de tout le tournoi – encore meilleure que celle contre les Pays-Bas.

Julian Alvarez était là pour pousser le centre à la maison pour une troisième contribution de but du match.

“C’était juste du génie…!”Lionel Messi laisse le panel de commentaires sans mot avec cette belle compétence pour offrir un troisième but à l’Argentine… 🙌🇦🇷#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2KjMWqMjyA13 décembre 2022 Voir plus

Bien que l’Argentine ait emballé son milieu de terrain avec le retour de Leandro Parades, c’est la Croatie qui a dominé les premiers échanges et Lionel Messi – égalant le record de 24 ans de Lothar Matthaus pour les apparitions de tous les temps en Coupe du monde en jouant ce soir – a à peine reniflé. Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic ont repris là où ils s’étaient arrêtés et il semblait difficile pour l’Albiceleste de se retrouver dans le match.

Naturellement, c’est Messi qui a sorti l’impasse. Julian Alvarez a été jugé pour avoir été bloqué sur sa course dans la surface de réparation et a reçu un penalty en une décision qui a stupéfié Roy Keane, Ian Wright et Gary Neville dans le studio ITV. Lionel Messi a obtenu son quatrième penalty du tournoi jusqu’à présent, après en avoir inscrit trois à domicile en temps réglementaire et un en quart de finale. Il l’a envoyé de manière experte pour une avance de 1-0.

Avant longtemps, l’attaquant de Manchester City, Alvarez, a doublé la mise. Dans l’un des meilleurs buts en solo de la Coupe du monde jusqu’à présent le joueur de 22 ans a réussi à courir la moitié de la longueur du terrain pour marquer un troisième but du tournoi, ayant de la chance avec quelques déviations en cours de route.

La Croatie a effectué deux remplacements à la mi-temps et un peu après dans le but de renverser la vapeur.