Lionel Messi veut rester à Barcelone mais pourparlers en cours

Joan Laporta a déclaré que Lionel Messi voulait rester à Barcelone bien qu’il ait nié avoir déjà conclu un accord pour signer un nouveau contrat.

Messi, 33 ans, est en rupture de contrat à la fin du mois, mais les rapports de mardi suggèrent qu’il avait donné le feu vert à un nouvel accord de deux ans au Camp Nou.

Le président du Barca, Laporta, a expliqué que les choses n’étaient pas encore si loin, mais a fait écho aux commentaires du nouveau signataire du Barca, Sergio Aguero, lundi, qui suggèrent que Messi est susceptible de rester.

« Des discussions sont en cours avec le peuple de Messi », a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a demandé si un accord était en place. « Comme je l’ai dit, tout va bien. Nous espérons continuer à progresser.

« Ce n’est pas fait mais je suis convaincu, comme [Aguero] dit, qu’ils aimeraient jouer ensemble ici. J’ai toujours dit que le problème avec Leo n’était pas financier pour lui.

« [Messi] fait preuve de beaucoup de compréhension et veut rester et avoir une équipe compétitive qui remporte des trophées. Plus tôt nous prendrons une décision, mieux ce sera, bien sûr, mais nous ne sommes pas pressés. «

Si Messi signe un nouvel accord, cela marquera un revirement remarquable par rapport au mois d’août dernier, lorsqu’il a informé le club de son désir de partir après la défaite 8-2 face au Bayern Munich.

Depuis lors, Laporta est de retour en tant que président, remplaçant Josep Maria Bartomeu, et a promis d’améliorer l’équipe pour aider le Barça à concourir à nouveau pour les plus grands trophées d’Europe.

le Blaugrana a suivi l’arrivée d’Aguero, coéquipier argentin de Messi et ami proche, avec la signature du défenseur de Manchester City Eric Garcia sur un transfert gratuit mardi.

Laporta a déclaré que d’autres signatures seraient suivies, des sources confirmant à ESPN que des pourparlers sont en cours sur les déménagements de Georginio Wijnaldum, Emerson Royal et Memphis Depay.

« Nous avons perdu la ligue et il y aura des conséquences », a ajouté Laporta en référence à la refonte de l’équipe. «C’est le niveau de demande qu’il doit y avoir ici.

« Nous voulons améliorer l’équipe et il y en aura plus [signings]. Nous y travaillons. Nous devons équilibrer l’équipe et vous verrez bientôt sur quoi nous travaillons. La semaine prochaine, il y aura plus de nouvelles. «

Laporta a également donné la plus grande indication à ce jour que Ronald Koeman continuera en tant qu’entraîneur.

Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que le Barça explorait des remplacements possibles, mais qu’un manque d’alternatives crédibles pourrait permettre au Néerlandais de continuer pour la deuxième année de son contrat.

« Je dirais qu’il est plus proche de [staying] que [leaving] », A déclaré Laporta. » Nous sommes dans une période de réflexion mais les pourparlers vont bon train. «