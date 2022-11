Lionel Messi veut que l’Argentine ignore le battage médiatique des prétendants à la Coupe du monde

Lionel Messi dit que l’Argentine ne peut pas croire le battage médiatique selon lequel elle fait partie des favoris de la Coupe du monde si elle veut remporter la compétition pour la première fois depuis 1986.

L’Argentine a mis fin à une sécheresse de trophées de 28 ans en 2021 lorsqu’elle a battu le Brésil en finale de la Copa America et s’est qualifiée pour le tournoi de ce mois-ci au Qatar sans défaite.

L’équipe de Lionel Scaloni est désormais invaincue en 35 matchs – remontant à 2019 – une course qui les a vus choisis par beaucoup pour aller jusqu’au bout de la Coupe du monde, qui commence dimanche lorsque les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur.

“Toutes les équipes nationales sont difficiles à affronter ces jours-ci”, a déclaré Messi à Universo Valdano, interrogé sur les chances de l’Argentine. “Chaque équipe [at the World Cup] sera difficile à battre.

“Nous n’avons pas eu beaucoup de matchs contre des équipes européennes [in our unbeaten run]bien qu’ils n’aiment pas jouer contre nous non plus – jouer contre des équipes sud-américaines est également difficile.

“Nous sommes en bonne forme pour la finale, mais nous ne pouvons pas tomber dans le piège de croire que nous sommes favoris et que nous allons gagner. Nous devons être réalistes et avancer étape par étape.”

La France et le Brésil, champions du monde, font également partie des favoris et Messi a convenu qu’ils pourraient être les équipes qui représentent la plus grande menace pour les chances de succès de l’Argentine.

“La France va bien”, a-t-il ajouté. “Ils ont des joueurs blessés, mais ils ont un potentiel effrayant dans l’équipe. Ils ont des joueurs de haut niveau et un entraîneur [Didier Deschamps] qui est là depuis un moment avec le même groupe et qui a déjà remporté la dernière Coupe du monde.

“Le Brésil a aussi un noyau de joueurs avec beaucoup de qualité, surtout dans le dernier tiers où ils peuvent battre les hommes, ils ont de bons n°9, Neymar.

Lionel Messi dirigera l’Argentine au Qatar lors de la dernière Coupe du monde de sa riche carrière. Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images

“Nous avons aussi un bon noyau et des joueurs en bonne forme aussi. La blessure de Gio [Lo Celso] n’a pas eu de chance parce qu’il est si important pour nous, mais d’autres sont arrivés. Nous allons nous battre. C’est l’idée. Mais d’abord, nous devons nous concentrer sur la victoire du match d’ouverture [vs. Saudi Arabia on Nov. 22].”

Avant ce match contre l’Arabie saoudite, l’Argentine affrontera les Émirats arabes unis mercredi en amical. Messi a rejoint ses coéquipiers à Abu Dhabi lundi, où des milliers de fans se sont réunis pour les regarder s’entraîner au stade Al Nahyan.

Un supporter a même tenté de monter sur le terrain pour rencontrer Messi alors que Albiceleste formé, mais le ventilateur a été rapidement retrouvé par la sécurité.

Le groupe de l’Argentine au Qatar est complété par le Mexique et la Pologne, qu’ils affronteront respectivement les 26 et 30 novembre.

À 35 ans, c’est potentiellement la dernière chance de Messi de remporter la Coupe du monde après avoir déclaré en octobre que ce serait “la dernière”.

Il a aidé l’Argentine à la finale en 2014, où elle a perdu contre l’Allemagne, qui a été suivie de défaites consécutives en finale de la Copa America contre le Chili, dont la deuxième a conduit Messi à se retirer temporairement du football international.

“Si nous avions perdu une autre finale contre le Brésil [in 2021]peut-être qu’ils m’auraient encore critiqué”, a ajouté Messi à propos des détracteurs de son pays natal. “Maintenant, nous avons réussi à faire en sorte qu’en Argentine, il ne s’agisse pas seulement de gagner ou de perdre.

“Le journalisme et les gens en général ont un peu changé leur regard sur les choses. Ils regardent aussi le parcours.”

Dans le cadre de l’interview de grande envergure avec Jorge Valdano, qui faisait partie de l’équipe argentine qui a remporté la Coupe du monde en 1986, Messi a également parlé de travailler sous Pep Guardiola. Cependant, il n’a pas parlé de son avenir, son contrat au Paris Saint-Germain devant expirer à la fin de la saison.

“C’était une époque extraordinaire”, a déclaré Messi à propos des quatre années passées à travailler sous Guardiola, qui est maintenant l’entraîneur de Manchester City. “Tout s’est mis en place. Guardiola est venu et nous a appris ce qu’il faisait et nous avions une génération unique de joueurs.

“C’était incroyable d’entrer dans des matchs en sachant que nous gagnerions contre qui nous affronterions. Évidemment, il y avait encore des défaites, des douloureuses, mais nous avions cette confiance.

“Je regrette de ne pas avoir davantage apprécié cette époque. Je regrette de ne pas avoir davantage apprécié le quotidien, l’entraînement, la préparation de Guardiola pour les matchs. Tout cela. C’était si facile, si naturel que nous n’étions pas au courant à l’époque. de ce que nous faisions.

“Avec le temps, vous vous rendez compte que c’était unique. En ce sens, Guardiola a fait beaucoup de mal au football parce que tout le monde voulait nous copier. J’ai vu beaucoup de Guardiolas depuis et vous vous rendez compte de ce que nous avons fait.

« Sans aucun doute, il est [the best coach I have had]. Il a quelque chose de spécial : comment il voit les matchs, se prépare pour les matchs, comment il communique.”