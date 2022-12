Lionel Messi veut continuer avec l’Argentine après la victoire finale de la Coupe du monde contre la France | Nouvelles du football

Le capitaine argentin Lionel Messi ne prendra pas sa retraite du football international, affirmant qu’il souhaite continuer à jouer en tant que champion du monde.

Messi a marqué deux fois pour l’Argentine lors de la palpitante finale de la Coupe du monde de dimanche contre la France alors que le match s’est terminé 3-3 après prolongation, avant de se convertir lors de la séance de tirs au but que son équipe a remportée 4-2 pour remporter le plus gros prix du football.

Image:

Messi soulève le trophée de la Coupe du monde après la victoire de l’Argentine





Bien qu’il ait 35 ans, Messi veut continuer à jouer pour son pays au-delà de cette Coupe du monde, dissipant tout doute qu’il pourrait prendre sa retraite.

“Je ne prendrai pas ma retraite”, a-t-il déclaré. “Je veux continuer à jouer en tant que champion de la Coupe du monde.

“C’est la plus belle chose qui soit”, a déclaré Messi à TyC Sports. “Regardez ce que c’est, c’est beau, je le voulais beaucoup. Dieu allait me le donner, j’avais le sentiment que c’était ça, on a beaucoup souffert, mais on l’a eu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, discute de la finale de la Coupe du monde de football



“Évidemment, je voulais clôturer ma carrière avec ça, je ne peux plus rien demander. Dieu merci, il m’a tout donné. Clôturer presque ma carrière comme ça, c’est impressionnant.

“Après cela, qu’est-ce qu’il y aura? J’ai pu obtenir la Copa América, la Coupe du monde… Cela m’est venu presque à la fin. J’aime le football, ce que je fais. J’aime être dans l’équipe nationale, le groupe, je veux continuer à vivre quelques matchs de plus en étant champion du monde.

“J’ai hâte d’être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou.”

Scaloni : Si Messi veut continuer à jouer, il sera avec nous

Image:

Messi soulève le trophée de la Coupe du monde après la victoire de l’Argentine





L’entraîneur-chef de l’Argentine, Lionel Scaloni, a déclaré à Messi qu’il pouvait continuer à jouer pour l’Argentine aussi longtemps qu’il le souhaitait.

Scaloni, qui était un coéquipier de Messi pour l’Argentine, a même suggéré la possibilité que Messi continue jusqu’à la prochaine Coupe du monde en 2026, alors qu’il aurait 39 ans.

“Tout d’abord, nous devons lui garder une place pour la prochaine Coupe du monde en 2026 s’il veut continuer à jouer. S’il veut continuer à jouer, il sera avec nous”, a déclaré Scaloni, qui n’est devenu que le troisième entraîneur. gagner la Coupe du monde et la Copa America.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après la victoire de son équipe en Coupe du monde contre la France, l’entraîneur argentin Lionel Scaloni a déclaré que la finale de la Coupe du monde “était folle”



“Il a plus que le droit de décider s’il veut continuer à jouer pour l’Argentine ou non, et ce qu’il veut faire de sa carrière. C’est un immense plaisir pour nous de l’entraîner, lui et ses coéquipiers.

“Tout ce qu’il transmet à ses coéquipiers est quelque chose d’inégalé, que je n’ai jamais vu auparavant. Un joueur, une personne qui donne tellement à ses coéquipiers.”

Deschamps : Mbappe a marqué de son empreinte cette finale

Image:

Kylian Mbappe passe devant le trophée de la Coupe du monde après la défaite de la France





Messi fera la une des journaux, mais le Français Kylian Mbappe était sans doute le meilleur joueur du stade Lusail dimanche soir alors que son triplé a poussé l’Argentine jusqu’au bout.

Deux fois, Mbappe a inspiré un retour de la France pour mener le match aux tirs au but en inscrivant le premier triplé en finale de la Coupe du monde depuis celui de Geoff Hurst pour l’Angleterre en 1966.

L’entraîneur-chef de la France, Didier Deschamps, a estimé que l’implication de Mbappe resterait dans les mémoires, même si les Bleus manquaient un trophée de Coupe du monde successif.

“Kylian a vraiment marqué cette finale”, a déclaré Deschamps. “Mais malheureusement, il ne l’a pas laissé comme il l’aurait souhaité et c’est pourquoi il a été si déçu à la fin du match comme tous les joueurs.”

Image:

Mbappe a été abattu après la finale





Deschamps a été vidé après le match et a déclaré que la France “est revenue d’entre les morts” contre l’Argentine.

“Évidemment, nous avons quelques regrets sur cette première partie de match, puis nous entrons dans les prolongations, où nous aurions pu gagner à la dernière minute”, a-t-il déclaré. “Malheureusement, il n’est pas entré, puis il est allé aux tirs au but.

“Il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles nous n’étions tout simplement pas aussi bons que nous aurions pu l’être, et nous avions un adversaire très fort.

“Nous manquions peut-être un peu d’énergie. Certains de nos joueurs clés manquaient d’énergie.

“Mais, néanmoins, nous avons eu de jeunes joueurs plus inexpérimentés qui sont venus et ont apporté de la fraîcheur et de la qualité et ils ont réussi à nous remettre dans le match et à garder le rêve vivant.

“Mais malheureusement, à la fin de la journée, nous n’avons pas pu réaliser ce rêve.”