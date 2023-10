Lionel Messi, un titulaire douteux pour l’Argentine lors des matches de qualification pour la Coupe du monde

Lionel Messi est à nouveau un titulaire douteux pour l’Argentine lors du prochain match de qualification pour la Coupe du monde contre le Paraguay.

Le capitaine argentin a marqué lors de la première victoire 1-0 contre l’Équateur, mais a raté la victoire 3-0 contre la Bolivie le mois dernier en raison de douleurs musculaires qui l’ont également exclu de plusieurs matches de l’Inter Miami en MLS.

Les champions du monde doivent recevoir le Paraguay jeudi à Buenos Aires.

Vinicius Jr. a raté les deux premiers matches du Brésil lors des qualifications sud-américaines, mais est de retour dans la formation de départ après s’être remis d’une blessure. La Seleçao affrontera le Venezuela à Cuiaba.

L’Argentine et le Brésil ont une fiche de 2-0 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026 après leurs victoires le mois dernier. Les archivistes continentaux doivent se réunir en novembre.

La Colombie occupe la troisième place du classement des 10 équipes avec quatre points. L’Uruguay et le Venezuela ont chacun trois points, suivis du Paraguay, du Pérou et du Chili avec un point chacun.

L’Équateur n’a pas enregistré de point de compétition malgré sa victoire 2-1 contre l’Uruguay le 13 septembre. L’Équateur a débuté le tournoi de qualification à -3 après s’être vu retirer des points par la FIFA pour la falsification des informations de naissance du défenseur Byron Castillo, d’origine colombienne. origine.

La prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada s’étendra à un format à 48 équipes, ce qui signifie un accès direct aux six meilleures équipes d’Amérique du Sud. L’équipe classée septième participera aux éliminatoires intercontinentales pour une place.

Parmi les autres matches de jeudi figurent des célébrations pour l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay après la décision de la FIFA d’attribuer à ces trois pays les matches d’ouverture de la Coupe du monde 2030, qui sera co-organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

ARGENTINE contre. PARAGUAY

Messi, 36 ans, a raté quatre matches de MLS pour son club ainsi que la finale de l’US Open Cup. Il a joué 10 minutes samedi lors de la défaite 1-0 de l’Inter Miami contre Cincinnati. L’entraînement de mardi suggérait qu’il affronterait le Paraguay, mais il n’était pas clair s’il allait débuter ou sortir du banc.

L’entraîneur Lionel Scaloni n’a pas indiqué qui remplacerait Messi s’il ne partait pas. Il devra également prendre d’autres décisions en matière de sélection, notamment s’il doit titulariser Nicolás Tagliafico ou Marcos Acuña à l’arrière gauche, ou Julián Álvarez ou Lautaro Martínez à l’avant.

L’Argentine ne comptera pas sur Ángel Di María, qui se remet d’une blessure. Nico González devrait à nouveau remplacer le vétéran.

Le nouvel entraîneur du Paraguay, Daniel Garnero, fera ses débuts contre l’Argentine. Il a succédé à Guillermo Barros Schelotto le mois dernier après les deux premières qualifications.

Garnero, 54 ans, Argentin comme Schelotto, a entraîné plusieurs équipes paraguayennes depuis 2016 et a montré sa préférence pour des équipes plus équilibrées dans un pays où défendre est considéré comme un art.

« Nous devons jouer intelligemment, utiliser la stratégie de notre entraîneur pour ce match et prendre un point. Et pourquoi pas trois ? » » a déclaré le défenseur Junior Alonso. Ses espoirs ne sont pas faux ; L’Argentine n’a pas réussi à battre le Paraguay lors des deux dernières éditions des qualifications pour la Coupe du monde sud-américaine.

BRÉSIL contre. VENEZUELA

Le nouvel entraîneur du Brésil, Fernando Diniz, a montré mardi à l’entraînement que Vinicius Jr. était complètement remis de sa blessure et qu’il débuterait contre le Venezuela dans la ville de Cuiaba. Raphinha était titulaire sur l’aile droite lors des deux premiers matches mais est désormais blessé.

Le statut de Vinicius, 23 ans, à domicile s’est développé depuis la dernière Coupe du Monde, alors qu’il continue de s’épanouir au Real Madrid et que les fans voient Neymar jouer dans une ligue moins compétitive en Arabie Saoudite.

« Vinicius est important pour son club, il est important pour l’équipe nationale. Et ce n’est qu’un garçon », a déclaré l’attaquant Gabriel Jesus lors d’une conférence de presse. « Il est revenu de blessure en marquant des buts et en aidant le Real à gagner des matches. Il est tout simplement génial. »

Renan Lodi, également absent pour cause de blessure, devrait être remplacé par Guilherme Arana.

Richarlison devrait débuter contre le Venezuela malgré sa absence de buts pour l’équipe nationale. Son but le plus récent pour le Brésil remonte à la victoire 4-1 contre la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Jeudi également, la Colombie affrontera l’Uruguay, la Bolivie accueillera l’Équateur et le Chili affrontera le Pérou.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de Lionel Messi Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.