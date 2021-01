Lionel Messi trouve un partenaire de playmaking chez Pedri, 18 ans

Quand Lionel Messi s’associe à son coéquipier adolescent Pedro Pedri Gonzlez, de bonnes choses se passent pour Barcelone.

Deux fois en un peu plus de trois semaines, Pedri a donné à Messi une raison de sourire après lui avoir offert des passes décisives spectaculaires. Le milieu de terrain polyvalent a adroitement roulé sa botte sur le ballon pour le pousser derrière lui et laisser Messi libre de marquer lors de la victoire 3-2 de mercredi à l’Athletic Bilbao et de la victoire 3-0 à Valladolid le 22 décembre.

Parlant de son aide à Bilbao, Pedri, 18 ans, a déclaré que la connexion avec Messi, 33 ans, fonctionnait.

C’était une pièce rapide où j’entendais Leo me parler alors qu’il passait derrière moi. S’il ne dit rien, je n’ai aucune idée qu’il est là, dit Pedri. Il était tout seul et heureusement, le gardien de but n’était pas en position pour qu’il puisse simplement le mettre.

L’étreinte que Messi a donnée à Pedri après avoir marqué a laissé de nombreux fans de Barcelone espérer que c’est le début d’un partenariat qui pourrait aider à convaincre Messi de rester à l’expiration de son contrat. Messi a déclaré en août qu’il voulait sortir après une saison 2019-20 sans titre. La semaine dernière, il a déclaré qu’il ne prendrait pas de décision finale avant la fin de cette saison.

Avec cinq victoires et deux nuls lors de ses sept derniers matches, Barcelone montre des signes qu’il pourrait encore être un facteur dans la course au titre de la ligue espagnole de cette année. L’Atletico Madrid est actuellement en tête avec le Real Madrid à la deuxième place.

Barcelone se rend à Grenade samedi après avoir grimpé à la troisième place après la victoire au stade San Mams dans l’une de ses meilleures performances offensives depuis que Ronald Koeman a pris le relais avant la saison.

Pedri sera très probablement de retour dans la formation de départ de Koemans pour la visite dans le sud de l’Espagne lorsqu’il évoluera dans une équipe de Grenade qui occupe la septième place après n’avoir perdu qu’une fois en huit matches à domicile cette saison.

Koeman a bricolé son alignement toute la saison à la recherche de son groupe idéal. Mais la seule constante a été Pedri, que Koeman a utilisé dans toutes les positions du milieu de terrain et sur les deux flancs de l’attaque. Pedri a joué dans 22 des 23 matchs.

Ses dribbles, sa vision et ses compétences de passe dans des espaces restreints ont fait de lui le meneur de jeu idéal que Barcelone recherche depuis les sorties d’Andres Iniesta et de Xavi Hernandez.

Le but de Pedri d’une tête à égaliser le score à 1-1 à Bilbao avant de mettre en place Messi était son troisième de la saison.

Pedri est l’un des rares points brillants dans un record autrement mouvementé de signatures de Barcelone au cours des dernières saisons. Le club a payé à Las Palmas 5 millions d’euros (6,1 millions de dollars), plus d’éventuels ajouts, pour le joueur prometteur en septembre 2019 avec un accord selon lequel il resterait au club des îles Canaries pour une saison de plus en prêt. Koeman le favorise clairement au-dessus de Philippe Coutinho, qui s’est blessé au genou récemment, et d’Antoine Griezmann malgré leur coût de transfert combiné de 280 millions d’euros (343 millions de dollars).

Pedri fait partie d’un mouvement de jeunesse au Camp Nou, avec Frenkie de Jong (23), Ousmane Dembele (23), Ronald Arajo (21), Scar Mingueza (21), Francisco Trinco (21) et Sergio Dest (20).

Seul Ansu Fati est plus jeune que Pedri. L’attaquant de 18 ans a grandement impressionné depuis son évasion la saison dernière, mais il est actuellement mis à l’écart après avoir été opéré en novembre pour une blessure au genou gauche.

Que le talent et la compréhension de Pedri avec ses coéquipiers puissent ou non être une raison pour que Messi reste ou non, c’est à deviner. Mais Barcelone s’améliore et Koeman doit remercier Pedri de lui avoir donné l’espoir que l’équipe pourrait concourir pour des titres.

Je ne suis pas surpris que (Pedri) joue à un très bon niveau par rapport aux autres, a déclaré Koeman. L’équipe grandit et joue avec plus de confiance. Il y a encore un long chemin à parcourir en championnat.