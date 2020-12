Lionel Messi n’a pas encore décidé s’il mettra fin à sa relation de deux décennies avec Barcelone à la fin de cette saison, laissant entendre qu’il pourrait finir par voir ses jours de jeu dans la Major League Soccer.

L’avenir de l’Argentin est un sujet brûlant depuis qu’il a tenté de quitter Barcelone en août. Il a dû suspendre ces plans jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, le club insistant pour faire respecter la clause de sortie de 700 millions d’euros (854 millions de dollars) si un autre club voulait le prendre.

Mais avec les Catalans qui languissent à la cinquième place de la Liga et de nombreux bouleversements au sein du club, Messi a décrit la situation difficile de Barcelone comme «vraiment mauvaise».

À partir de janvier, Messi sera libre de négocier son prochain déménagement car il entamera les six derniers mois de son contrat.

« Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais attendre la fin de la saison », a déclaré Messi dans une interview avec la chaîne de télévision espagnole La Sexta diffusée dimanche.

«J’adorerais vivre aux États-Unis, jouer dans cette ligue et vivre cette vie, mais je ne sais pas si cela arrivera.

«Pour le moment, le plus important est de se concentrer sur l’équipe et de bien terminer la saison, de se concentrer sur la tentative de gagner des trophées et de ne pas se laisser distraire par d’autres choses.»

L’Argentin n’a pas caché son pessimisme à l’égard du club, qui a réalisé son pire début de saison en 33 ans et est en pleine crise financière en raison de l’impact de la coronavirus pandémie.

« C’est un moment difficile pour le club, pour tout le monde, mais ceux à l’intérieur du club savent que c’est dans une très mauvaise situation, que les choses vont très mal et qu’il va être difficile de ramener le club là où il était », a-t-il ajouté. .