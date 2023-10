Lionel Messi toujours incertain pour les qualifications de l’Argentine pour la Coupe du Monde contre le Paraguay

Lionel Messi est incertain pour le match de qualification de l’Argentine pour la Coupe du monde sud-américaine contre le Paraguay jeudi, même s’il « semble bien » à l’entraînement, selon l’entraîneur Lionel Scaloni.

Messi a fait équipe avec les vainqueurs de la Coupe du monde après son retour de blessure en tant que remplaçant en seconde période pour l’Inter Miami en Major League Soccer samedi.

Messi n’avait joué que 37 minutes pour son club depuis le 3 septembre, étant revenu blessé du service international le mois dernier.

« Il nous reste encore une séance d’entraînement et une de plus est importante pour lui… Je dois en discuter avec lui et m’assurer que nous sommes convaincus qu’il peut commencer. Il avait l’air bien. Sur cette base, nous verrons le reste de l’équipe », a déclaré Scaloni.

Le sélectionneur argentin a déclaré qu’il devait également tenir compte du fait que son équipe affronterait le Pérou à Lima cinq jours plus tard.

« Ce qui nous laisse sereins, c’est que s’il n’est pas apte à jouer, celui qui sortira s’en sortira aussi bien, c’est la chose la plus importante », a-t-il déclaré.

L’Argentine a remporté ses deux éliminatoires jusqu’à présent et est à égalité de six points en tête du classement avec le Brésil.

Une option pour Scaloni, si Messi n’était pas apte à jouer, serait de commencer avec l’attaquant de Manchester City Julian Alvarez et Lautaro Martinez de l’Inter Milan en duo.

« Ils ont déjà joué ensemble en tant que titulaires. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Cela dépendra du match. Ce ne serait pas un problème. Ils sont différents, mais ils peuvent jouer », a-t-il ajouté.

Le Paraguay compte un point lors de ses premiers matchs et occupe la sixième place, la dernière place pour la qualification automatique pour la Coupe du monde 2026.

Le Brésil accueillera le Venezuela à Cuiaba jeudi – les « Vinotinto » ont trois points après une victoire 1-0 contre le Paraguay et une courte défaite 1-0 contre la Colombie.

Le milieu de terrain Casemiro affirme que la « Selecao » ne sous-estimera pas un adversaire qui cherche à faire sa première apparition en finale.

«Ça va être un match difficile. Le Venezuela a ses mérites, de nombreux joueurs jouent en Europe, des joueurs de qualité. La chose importante ici est le respect », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid lors d’une conférence de presse.

« Le football est l’un des rares sports dans lequel le favori ne gagne pas toujours… et en Amérique du Sud, il n’y a pas de jeu facile », a-t-il ajouté.

Le Brésil disputera son troisième match sous la direction de l’entraîneur par intérim Fernando Diniz et Casemiro a déclaré que l’équipe était encore en train de s’adapter à une nouvelle approche.

« Nous essayons de nous adapter le plus rapidement possible, mais cela prend du temps. Au niveau des clubs, cela prend généralement des mois. En équipe nationale, nous essayons de le faire avec des vidéos, etc., pour correspondre à cette philosophie de travail le plus rapidement possible et minimiser les erreurs », a-t-il déclaré.

Après le choc avec le Venezuela, le Brésil rendra visite mardi à l’Uruguay de Marcelo Bielsa à Montevideo. Le Venezuela accueillera le Chili.

Les autres matchs de jeudi verront la Colombie accueillir l’Uruguay, la Bolivie affronter l’Équateur et le Pérou se rendre au Chili.

