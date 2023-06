Lionel Messi termine son parcours au PSG par une défaite contre Clermont

Le dernier match de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain s’est soldé par une défaite samedi, tandis que Monaco a raté la qualification européenne et Auxerre a été relégué lors de la dernière nuit de la saison de Ligue 1.

Le départ attendu de Messi des géants français après deux saisons a été officiellement confirmé par le PSG dans un communiqué peu avant le match de samedi contre Clermont.

« Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir », a déclaré le président du PSG, Nasser al-Khelaifi.

Pourtant, Messi, qui termine sa carrière au PSG avec 32 buts en 75 apparitions, a été raillé par certains fans lors du match, que les champions ont perdu 3-2.

Il n’y avait pas grand-chose à faire dans le match lui-même après que le PSG a remporté un 11e titre français record le week-end dernier, et l’équipe de Christophe Galtier a réussi à perdre une avance de deux buts.

Sergio Ramos, dont le départ du PSG a été confirmé vendredi, a marqué sa dernière apparition en marquant de la tête un centre de Vitinha pour le premier match à la 16e minute.

– Hommage à Rico –

Mbappe, qui cherche à terminer une cinquième campagne consécutive en tant que meilleur buteur de la Ligue 1, a ensuite marqué un penalty pour porter le score à 2-0 avec son 29e but en championnat cette saison, qu’il a marqué en tenant le maillot numéro 16 de Sergio Rico.

L’Espagnol Rico, gardien suppléant du PSG, est hospitalisé à Séville dans un état grave après avoir été blessé dans un accident d’équitation le week-end dernier.

Johan Gastien a bondi sur une erreur de Marco Verratti pour retirer un but à Clermont, qui a ensuite vu Grejohn Kyei rater un penalty.

Les visiteurs ont égalisé dans les arrêts de jeu en première mi-temps grâce à Mehdi Zeffane, et Kyei a remporté une célèbre victoire en seconde mi-temps en terminant la saison à la huitième place.

« La chose la plus importante était l’hommage à Sergio », a déclaré Mbappe au diffuseur Canal Plus après que le PSG ait subi une septième défaite en championnat en 2023.

« Il y a des choses plus importantes que le football, et sur le terrain nous étions déjà champions. On aurait pu perdre 22-0 et ça n’aurait rien changé pour nous.

« Nous devions rendre hommage à Sergio. Je pense que nous avons tous été touchés par ce qui est une situation extrêmement grave. Nous nous sommes inquiétés de cela toute la semaine et nous avons donc essayé de rendre hommage de la meilleure façon possible. »

Le décompte des buts de Mbappe lui a laissé deux avances sur le Lyonnais Alexandre Lacazette au classement final.

Interrogé sur son propre avenir à Paris, la star française Mbappe a déclaré : « Je suis juste ici pour jouer. Je suis toujours sous contrat. Le club fait ce qu’il peut et je serai heureux de tout ce que le club fera. »

– Rennes passe en Ligue Europa –

Le PSG termine la saison avec un point d’avance sur Lens, qui a terminé une belle campagne avec une victoire 3-1 à l’extérieur à Auxerre dans laquelle Alexis Claude-Maurice a marqué deux fois et Lois Openda a inscrit son 21e but en Ligue 1.

Ce résultat a permis à Nantes de sortir de la zone de relégation et au-dessus d’Auxerre avec une victoire 1-0 sur Angers, alors qu’Auxerre revient au deuxième rang après une seule saison de retour dans l’élite.

Angers, Troyes et Ajaccio avaient déjà été condamnés à l’abandon avec quatre équipes en baisse et seulement deux à venir alors que l’élite française est réduite de 20 clubs à 18 pour la saison prochaine.

Marseille, qui était déjà assuré d’être troisième et d’avoir une place dans les tours de qualification de la Ligue des champions, s’est incliné 1-0 à Ajaccio lors de son premier match après que l’entraîneur Igor Tudor a annoncé son départ.

Dans la bataille pour les places européennes restantes, Lille a commencé la journée en quatrième position, un point devant Rennes et Monaco.

Cependant, Lille a été tenu en échec 1-1 à Troyes, permettant à Rennes de se hisser au-dessus d’eux grâce à une victoire 2-1 à Brest dans laquelle Benjamin Bourigeaud a marqué leurs deux buts.

Rennes accèdera donc à la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine, tandis que Lille entrera en Europa Conference League en barrage.

Monaco, battu 2-1 à domicile par Toulouse, termine sixième et manque carrément la qualification européenne.

Ailleurs samedi, Nice a battu Lyon 3-1, tandis que Lorient s’est imposé 2-1 contre Strasbourg et Folarin Balogun a marqué son 21e but cette saison alors que Reims s’inclinait 3-1 contre Montpellier.