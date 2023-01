Lionel Messi termine le puzzle final d’une carrière illustre pour graver son nom en tant que GOAT

Le monde du football a complètement changé en 2000 lorsque le secrétaire technique de Barcelone, Charly Rexach, a repéré un petit garçon de Rosario et lui a donné son premier contrat sur une serviette en papier, qui est devenue l’une des feuilles de papier les plus historiques de l’histoire du sport. Ce n’est nul autre que Lionel Andres Messi qui a décidé de rejoindre l’académie des jeunes de Barcelone “La Masia” pour nourrir ses compétences. Le club a décidé de prendre en charge tous les frais médicaux de Messi qui souffrait alors d’un trouble hormonal (GHD).

Messi a remboursé la confiance du club catalan et est devenu sans doute le plus grand joueur à avoir jamais joué le match. Il a fait preuve d’une pure loyauté envers le maillot du Barca car ses larmes étaient la preuve de son amour pour le club qu’il a versé lorsqu’il a été contraint de partir en raison de la crise financière à Barcelone.

Il n’avait que 17 ans lorsque l’ancien entraîneur de Barcelone, Frank Rijkaard, a décidé de le faire venir en tant que remplaçant pour le choc de la Liga contre Albacete au Camp Nou. C’était à la 87e minute du match lorsque l’attaquant vedette Samuel Eto’o a été remplacé par un prodige de 17 ans. Dans les quatre minutes qui ont suivi l’arrivée de Messi sur le terrain, Ronaldinho, qui était l’homme vedette du Barca à l’époque, a dépassé les défenseurs avec ses brillantes compétences et lui a donné une passe lobée et le jeune enfant l’a ébréchée sans effort sur le gardien de but Valbuena pour marquer son premier but au niveau senior.

Il a ensuite marqué 672 buts sous le maillot Blaugrana et a remporté tous les trophées majeurs avec le club. Il a remporté 10 titres de la Liga, 4 UEFA Champions League, 7 Copa del Rey, 3 Coupe du Monde des Clubs, 3 Super Coupe d’Europe et 8 Super Coupe d’Espagne avec le club et son départ a marqué la fin d’une grande époque.

C’était en 2021 lorsque le monde de Messi a basculé en un mois. Il a remporté le premier trophée majeur avec l’Argentine sous la forme de la Copa America le 11 juillet et le monde entier parlait de sa grandeur. Il était prêt à signer un nouveau contrat avec Barcelone après sa bagarre avec l’ancienne direction qui lui a donné envie de quitter le club un an en 2020. L’attaquant argentin était ravi après le succès de la Copa America mais est ensuite venu l’un des jours les plus difficiles de sa vie et celle de tous les fans de Barcelone comme le 5 août, Barcelone a annoncé par le biais d’un communiqué de presse qu’il ne serait pas en mesure de donner un nouveau contrat à Messi.

Il a quitté le club en larmes en 2021 après que Barcelone n’ait pas réussi à trouver un moyen de lui donner un nouveau contrat en raison des règles FFP de la Liga alors que le club était en crise financière. Des milliers de fans étaient à l’extérieur du Camp Nou pour le remercier de tout ce qu’il avait fait pour le club, mais il n’a pas pu leur dire au revoir.

Messi a rejoint les géants français du Paris Saint-Germain pour retrouver son ancien coéquipier de Barcelone Neymar Jr. Il avait peu d’amis argentins au club à cette époque – Leonardo Paredes et Angel di Maria, ce qui était également la principale raison pour laquelle il préférait déménager à Paris.

Il a été accueilli à bras ouverts dans la capitale française alors que les fans sont venus en nombre à l’aéroport pour l’accueillir.

Lors du mercato d’été 2021, le PSG a décidé de réunir, probablement une équipe de rêve pour tous les fanatiques de football. Ils ont signé Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et les capitaines des deux plus grands clubs d’Europe – Lionel Messi (Barcelone) et Sergio Ramos (Real Madrid). Sur les cinq signatures, quatre d’entre elles étaient des transferts gratuits.

Mauricio Pochettino était le manager du projet ambitieux du PSG qui avait également Kylian Mbappe et Neymar Jr pour aider Messi à l’avant. Il a remporté son septième Ballon d’Or, un record, quelques mois après avoir rejoint le club.

L’Argentin était sur un nuage et le monde du football a prédit que l’attente du PSG pour un trophée de l’UCL se terminerait enfin avec l’arrivée de Messi. Malheureusement pour le PSG, les choses ne se sont pas bien passées pour eux. Messi a eu un début de saison rouillé alors qu’il luttait un peu pour s’installer dans la nouvelle ville et le nouveau club. Messi a mentionné à de nombreuses reprises qu’il était difficile pour lui et sa famille de quitter Barcelone et de commencer une nouvelle vie à Paris.

Ses chiffres sur le terrain n’étaient pas assez bons pour ses standards, le monde a commencé à le critiquer et l’a présenté comme un flop à Paris après que les géants français aient été éliminés des huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars 2022.

La sortie de l’UCL a signifié un début d’horreur pour Messi cette année, mais elle s’est terminée avec le plus grand trophée de tous entre ses mains – la Coupe du monde.

Messi a été moqué par les Ultras du PSG au Parc des Princes lors de l’affrontement contre Bordeaux après la sortie de l’UCL et c’était la première fois qu’il assistait à quelque chose comme cela qui lui arrivait de la part des supporters locaux. Il était le joueur le plus aimé de Barcelone et les fans l’ont toujours salué comme un demi-dieu au Camp Nou. Cependant, les choses ont basculé pour lui en mars.

Le PSG et Pochettino n’ont pas profité de la présence de Messi dans leur équipe. Il a été fortement critiqué cette saison pour avoir marché sur le terrain alors que l’adversaire en avait la possession. L’Argentin a joué de la même manière tout au long de sa carrière de footballeur et il est assez difficile pour quiconque de changer cela en une seule saison. Avec son arrivée au club, beaucoup ont prédit que Pochettino changerait le style de jeu, mais il ne l’a pas fait car l’équipe semblait désorganisée sur le terrain avec Messi, Mbappe et Neymar faisant un travail inférieur sans le ballon par rapport aux autres, ce qui a conduit à leur chute.

Le club s’est séparé de Pochettino après la saison et Christophe Galtier a pris la direction du Parc des Princes. Les choses ont mieux commencé pour Messi après l’arrivée de Galtier car il était plus installé à Paris et la tactique du nouvel entraîneur lui a également permis de jouer librement sur le terrain.

Avec le nouveau mantra, Galtier a profité d’avoir le trio le plus destructeur du football mondial à l’heure actuelle. MNM a commencé à tirer pour le PSG et c’est Messi qui a commencé à diriger le spectacle pour le club. Il s’est adapté à son nouveau rôle en tant que meneur de jeu sur le côté qui a été tout au long de sa carrière, mais cette fois c’est son travail principal.

Il a déjà marqué 12 buts et fourni 14 passes décisives cette saison, ce qui l’a aidé à aborder la Coupe du monde avec beaucoup de confiance.

Cependant, ce n’était pas un départ idéal pour Messi une fois de plus à la Coupe du monde, l’Argentine ayant été stupéfaite par l’Arabie saoudite lors de son premier match de phase de groupes. Le joueur de 35 ans a marqué le premier but du match en première mi-temps, mais les défenseurs argentins ont eu un manque de concentration dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps et les Saoudiens en ont pleinement profité en marquant deux buts rapides. Plusieurs fans ont commencé à douter de Messi et de l’Argentine après la défaite, mais ils ont rebondi avec force sur l’histoire du scénario.

« C’est un coup très dur car on ne s’attendait pas à démarrer de cette façon. Nous nous attendions à obtenir les trois points qui nous auraient donné le calme. Mon message aux supporters est d’avoir la foi. Nous ne les laisserons pas seuls », a assuré Messi lorsque l’Argentine a perdu contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de la pièce maîtresse.

Ce n’étaient pas de vains mots de la part du GOAT puisqu’il a pris la responsabilité dès le match suivant avec un but magnifique contre le Mexique. Il a également fait un show contre la Pologne malgré un penalty raté.

Avant Qatar 2022, Messi était souvent moqué pour son zéro but lors des KO de la Coupe du monde et il a fait taire ses critiques en activant son mode DIEU alors qu’il marquait des buts à chaque match à élimination directe cette fois. Il est devenu le premier joueur à marquer des buts en huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale d’une seule édition de la Coupe du monde.

Les enjeux étaient très élevés lors de la finale et Messi a de nouveau augmenté à l’occasion et a marqué un doublé alors que l’Argentine soulevait le trophée après avoir battu la France aux tirs au but. Il a réalisé son rêve d’enfant et a complété le football en remportant la Coupe du monde. Il a réglé tous les débats après avoir mis la main sur le trophée de la Coupe du monde.

Ce triomphe l’a placé sur une liste d’élite car il a terminé le football en remportant tous les trophées possibles – titre de champion, coupe de la ligue, UEFA Champions League, Copa America et le plus grand de tous – la Coupe du monde.

Cependant, il aurait pu y parvenir assez tôt dans sa carrière lorsque l’ancien entraîneur espagnol Vicente del Bosque s’est efforcé de le convaincre de jouer pour La Roja.

“J’ai tout essayé pour que Messi joue pour l’Espagne. Cependant, Lionel a refusé à cause de l’amour qu’il a pour son pays”, a-t-il déclaré à Radio Marca.

Del Bosque a guidé l’Espagne vers le titre de la Coupe du monde en 2010 et Messi aurait fait partie de celui-ci avec un énorme succès avec ses coéquipiers de club Xavi, Iniesta, Puyol et Sergio Busquests, mais il voulait le gagner pour l’Argentine et son peuple qui a remporté le dernier WC. en 1986 avant cette année.

Le joueur de 35 ans est passé très près de remporter le trophée en 2014, mais l’Allemand Mario Gotze le lui a arraché dans le temps supplémentaire lors de la finale de la Coupe du monde au Brésil. Plusieurs photos de Messi éviscéré sont devenues virales lors de cette finale alors qu’il recevait le trophée du joueur du tournoi, mais il était tout à fait visible qu’il ne s’en souciait pas beaucoup car il n’avait pas réussi à réaliser son rêve d’enfant à ce moment-là.

Cette fois, il avait les deux trophées dans ses bras le Ballon d’Or et le trophée d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA alors que toute l’Argentine célébrait le triomphe massif pendant des jours et Messi grave son nom dans l’histoire en tant que plus grand de tous les temps.

