Lionel Messi surprend un super fan de 100 ans avec un message vidéo

La plupart des fans de sport s’enracinent pour leurs équipes ou joueurs préférés. Ensuite, il y a ceux qui construisent toute leur vie autour d’eux, ils sont très spéciaux qui vont au-delà de la peinture de visages ou se font tatouer sur mesure leur icône sportive préférée. Cependant, il sera difficile de battre ce superfan centenaire pur et dur qui a rempli 730 carnets couvrant la carrière de buteur de Lionel Messi.

Le week-end dernier, Messi a finalement remporté le premier trophée international majeur de son illustre carrière, alors que l’Argentine battait le Brésil lors du choc au sommet de la Copa America dans l’emblématique stade Maracana de Rio de Janeiro. La joie de l’attaquant vedette argentin d’avoir remporté le titre de la Copa America était très évidente pour les foules présentes sur le site et pour des millions de fans dans le monde entier. Au milieu des célébrations avec ses coéquipiers, le joueur de 34 ans a passé un appel vidéo à sa famille depuis le sol pour partager le moment de joie avec eux.

Selon un rapport d’ole.com, la star argentine a depuis partagé son succès avec un superfan de 100 ans. Don Hernan est un grand-père espagnol qui a gagné en popularité sur TikTok ces dernières semaines. Cependant, ce qui rend l’effort d’Hernan spécial, c’est qu’il a suivi Messi depuis le tout début de sa carrière. Enregistrant chaque but que Messi a marqué pour le club et le pays, le tout à la main avec un crayon et du papier. Le superfan a rempli près de 730 carnets couvrant les efforts de but de son idole sportive.

En apprenant l’existence de ce superfan de 100 ans, Messi a surpris Hernan avec un message vidéo.

Le clip vidéo partagé par la publication sur Twitter, montre le petit-fils montrant le clip vidéo de Messi à son grand-père. dans la vidéo, Messi a déclaré que son histoire (Don Hernan) l’avait atteint et il semble fou que vous ayez suivi les buts marqués. Messi a également mentionné qu’il envoyait un gros câlin et l’a remercié pour ce qu’il fait. Le clip se termine par un rire visiblement gonflé d’Hernan après avoir regardé la vidéo de Messi pour lui.

Vérifiez le ici:

Messi le envió un video a Don Hernán, el abuelo de 100 años que anota a mano cada uno de sus goles “Me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera. Quería agradecerte por lo que hacés » ⚽️ Si ésto no le emociona… pic.twitter.com/QhPSugmjhK – Diario Olé (@DiarioOle) 14 juillet 2021

Pendant ce temps, Julian a également partagé le clip vidéo de Messi sur Instagram.

Notamment, Hernan n’a pas de smartphone et il ne sait pas comment utiliser Internet. Mais le centenaire est devenu une sensation virale sur la plate-forme de courtes vidéos, après que son petit-fils Julian a commencé à publier les vidéos de son grand-père sur la plate-forme de médias sociaux.

