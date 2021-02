Lionel Messi a été nommé joueur de la décennie de la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) contre son rival Cristiano Ronaldo.

L’Argentin et l’actuelle star de la Juventus ont dominé les distinctions individuelles du football pendant des années.

Mais les exploits de Messi à Barcelone au cours de la dernière décennie ont été jugés supérieurs.

Le joueur de 33 ans est resté un homme d’un club et a remporté deux autres titres en Ligue des champions avec le club catalan.

Sous une multitude de managers différents, Messi a continué à produire et à ajouter six autres titres de la Liga et cinq Copa del Reys.

Il attend toujours un premier grand succès international mais n’ayant pas réussi à plusieurs finales de Copa America.

Ronaldo a remporté le succès avec le Portugal à l’Euro 2016 et a également remporté quatre titres européens avec le Real Madrid.

Il a cependant été poussé par son rival à la première place à cette occasion particulière.