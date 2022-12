Tout en menant l’Argentine à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA avec une victoire 3-0 sur la Croatie, Lionel Messi s’est rapproché de la réalisation de son plus grand rêve – ajouter la couronne de la Coupe du Monde aux dizaines de titres qu’il a remportés en club de cricket.

Le joueur de 35 ans a marqué un but dans le match grâce à un penalty, qui est son cinquième au Qatar 2022.

Dans le processus d’amener l’Argentine à la finale, Messi a établi de nombreux records et s’est également préparé à améliorer davantage de notes dans le football international et la Coupe du Monde de la FIFA lorsque l’Argentine affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre la France et le Maroc.

Messi est l’un des six hommes à avoir disputé cinq Coupes du monde aux côtés d’Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafa Marquez, Andres Guardado et Cristiano Ronaldo, selon un rapport publié sur le site fifa.com.

Il partage maintenant le record avec le capitaine allemand Lothar Matthaus, vainqueur de la Coupe du monde, pour le plus grand nombre d’apparitions en Coupe du monde – 25. Il dépassera Matthaus s’il joue la finale dimanche.

Messi a fait un record de 18 apparitions en tant que capitaine en Coupe du monde. Il est suivi de Rafa Marquez (17) et Diego Maradona (16).

Il est le seul joueur à avoir enregistré une passe décisive en cinq éditions de la Coupe du monde. Ses challengers les plus proches sont Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona et David Beckham, qui ont marqué des buts en trois éditions chacun.

Pelé et Messi partagent le record du plus grand nombre de passes décisives en phase à élimination directe (6).

Messi est le meilleur buteur argentin de la Coupe du monde avec 11 buts. Il est suivi de Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) et Gonzalo Higuain (5).

Paolo Maldini a joué le plus de minutes dans l’histoire de la Coupe du monde : 2 217. Messi est sur 2 194 et pourrait dépasser l’Italien lors de la finale du Qatar 2022.

Messi est le seul joueur à avoir marqué en Coupe du monde à l’adolescence, entre 20 et 30 ans. Pelé a manqué d’accomplir la même chose de quatre mois.

Messi a marqué ses premiers et derniers buts en Coupe du monde à 16 ans et 180 jours d’intervalle. La deuxième plus grande durée de l’histoire de la Coupe du monde appartient à Cristiano Ronaldo à 16 ans et 160 jours.

