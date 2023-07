Lionel Messi sur la bonne voie pour ses débuts après son premier entraînement à Miami

Lionel Messi reste sur la bonne voie pour faire ses débuts à l’Inter Miami vendredi après avoir suivi sa première séance d’entraînement officielle avec le club MLS mardi.

Miami a longtemps ciblé le match d’ouverture de la Coupe des Ligues de vendredi contre l’équipe mexicaine Cruz Azul pour que la superstar argentine fasse sa première apparition après son déménagement à succès dans le sud de la Floride.

Ces derniers jours ont été un tourbillon pour Messi, sa signature d’un contrat de 2 ans et demi qui lui rapportera entre 50 et 60 millions de dollars par an a été confirmée samedi avant d’être dévoilée devant une foule à guichets fermés au stade DRV PNK de Miami. à Fort Lauderdale le lendemain.

Après que Messi se soit entraîné aux côtés de l’ancien coéquipier de Barcelone et de la nouvelle recrue Sergio Busquets, le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, a confirmé qu’il s’attend à ce que le vainqueur de la Coupe du monde joue un rôle dans le match de vendredi.

« Nous ne savons pas si Leo commencera le match ou s’il viendra, car je pense qu’en fin de compte, il doit être prêt », a déclaré Beckham à ESPN. « Nous devons le protéger et nous assurer qu’il est prêt car il a pris des vacances.

« Il est maintenant à Miami depuis une semaine et il s’est entraîné très dur et il a fière allure. Je pense donc que Leo et [head coach] Tata [Martino] décidera quand il jouera et quand il viendra vendredi, mais l’ambiance ici sera incroyable, et j’espère que nous aurons une victoire. »

La nouvelle recrue de l’Inter Miami, Lionel Messi, n’a plus joué depuis que l’Argentine a battu l’Australie lors d’un match amical le 15 juin. Megan Briggs/Getty Images

Mardi, un hélicoptère a survolé le terrain, des drones ont bourdonné sur le terrain et environ 200 membres des médias se sont alignés vers l’arrière du complexe pour jeter un coup d’œil à Messi. Lui, comme Busquets, a traversé un tunnel de bienvenue dans le cadre du premier entraînement, ce qui signifiait courir devant ses coéquipiers alors qu’ils s’alignaient et applaudissaient.

« C’est comme si Michael Jordan allait jouer, vous savez, à l’étranger », a déclaré le défenseur international américain de Miami, DeAndre Yedlin. « Vous savez, c’est comme je l’ai dit, ce n’est pas quelque chose que j’aurais pensé qu’il se serait produit pendant mon temps de jeu. Mais je suis tellement content que ce soit le cas. »

D’autres stars internationales pourraient bientôt rejoindre Messi, le propriétaire-gérant de l’Inter Miami, Jorge Mas, ayant déclaré mardi que l’ancien arrière gauche espagnol Jordi Aba devait signer plus tard dans la journée, tout en confirmant également un intérêt pour un autre des anciens coéquipiers de Messi à Barcelone, l’attaquant Luis. Suárez.

Pour l’instant, cependant, Mas, qui s’attend également à ce que Busquets fasse ses débuts vendredi, a déclaré qu’il attendait avec impatience une occasion mémorable pour une équipe en difficulté au bas de la Conférence Est de la MLS après 11 matchs sans victoire.

« Le match de vendredi contre Cruz Azul sera très important pour nous car nous nous attendons à avoir Lionel et Busi [Busquets] débuts », a-t-il déclaré à ESPN.« Nous cherchons à améliorer notre niveau et visons de meilleurs résultats. Mais il faut aussi que Lionel et Tata se sentent bien et les aident à s’acclimater à la ville et au club.

« Personnellement, j’aime que le premier match de Messi soit contre une équipe de la Liga MX pour un public mondial, et j’espère que le Mexique et les États-Unis pourront profiter et célébrer cette occasion historique. »

Certains billets pour le jeu coûtent aussi peu que 275 $ environ sur le marché secondaire; certaines des meilleures places dépassent 19 000 $. Les prix ont beaucoup fluctué et continueront probablement de le faire jusqu’au moment du jeu.

Le membre le plus émotif de la foule sera peut-être Beckham lui-même, 16 ans après avoir fait son propre déménagement historique du Real Madrid au LA Galaxy.

« Je pourrais en fait pleurer quand je le verrai entrer sur le terrain », a déclaré Beckham à l’émission « Good Morning America » ​​d’ABC.

« J’ai réalisé qu’en vieillissant, je deviens plus émotif. Je regarde mes enfants, je deviens émotif, je parle à mes enfants et à ma femme, je deviens émotif. Donc, je pense qu’au moment où je vois Leo sortir sur le terrain devant de nos fans, devant cette nation… Je ne sais pas, je serai certainement ému. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.