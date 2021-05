Lionel Messi soutient le boycott des médias sociaux du football anglais pour protester contre le racisme

Lionel Messi a utilisé sa plateforme de médias sociaux avec 200 millions d’abonnés pour appeler à l’action contre les abus en ligne.

Le message de l’attaquant de Barcelone samedi coïncide avec un boycott de quatre jours des médias sociaux par des ligues de football, des clubs et des joueurs en Angleterre pour protester contre les abus et la discrimination raciaux en ligne.

Messi ne se tut pas. Au lieu de cela, il a utilisé sa publication Instagram pour envoyer un gros câlin et des félicitations à toutes les personnes du football britannique pour l’idée d’organiser cette campagne contre les abus et la discrimination sur les réseaux sociaux.

Messi a demandé à ses abonnés d’accorder de l’importance aux «personnes qui sont derrière chaque profil, afin que nous nous rendions tous compte que derrière chaque compte se trouve une personne en chair et en os, qui rit, pleure, aime la vie et souffre.

Il est allé plus loin et a demandé à Facebook, Twitter et à d’autres sociétés de médias sociaux d’en faire plus.

Personne ne mérite d’être insulté, a écrit Messi en espagnol. «Nous constatons et vivons avec des abus qui ne cessent de s’aggraver sur les réseaux sociaux et personne ne fait rien pour les arrêter. Nous devons condamner fermement ces attitudes hostiles et exiger que les entreprises qui gèrent ces réseaux prennent des mesures contre ce comportement », a écrit Messi.

