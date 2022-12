Lionel Messi soulevant la Coupe du monde bat “The Egg” pour devenir la publication Instagram la plus appréciée de tous les temps

La publication de Lionel Messi sur Instagram est devenue la photo la plus appréciée sur la plateforme de médias sociaux, battant un œuf.

« CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! J’en ai rêvé tellement de fois, je le voulais tellement que je ne suis toujours pas tombé, je n’arrive pas à y croire…”, a écrit Messi en espagnol sur Instagram.

“Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous démontrons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous nous battons ensemble et unis, nous sommes capables de réaliser ce que nous avons décidé de faire. Le mérite appartient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c’est la force de tous se battre pour le même rêve qui était aussi le rêve de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!! ALLEZ ARGENTINE !!!!! on se voit très bientôt”, a-t-il ajouté.

Le post précédent qui avait le plus de likes sur Instagram était celui d’un simple œuf, qui avait été créé pour détrôner l’influenceuse Kylie Jenner.

Messi avait également dépassé le poste de Ronaldo d’eux deux jouant aux échecs, qui est une publicité Louis Vuitton pour le plus de goûts plus tôt.

Messi n’était devenu que le deuxième après Cristiano Ronaldo (518 millions), à atteindre la barre des 400 millions de followers sur Instagram un jour plus tôt.

Un regard sur la carrière de Lionel Messi en chiffres :

120 millions de dollars : les revenus estimés de Messi pour la saison 2022-23 avant impôts et frais d’agents, selon Forbes.

26,60 millions de dollars : la valeur de transfert estimée de Messi, selon le groupe de recherche suisse CIES Football Observatory.

2 315 : Minutes jouées en Coupe du monde. Personne n’a joué plus.

853 : Matchs de club pour Barcelone B, Barcelone et Paris St Germain

701 : buts en club pour Barcelone B, Barcelone et Paris St Germain

172 :Majuscules internationales

98 : Buts internationaux

37 : Trophées du club remportés

35 : Âge

26 : Matches disputés en Coupe du monde (Record général)

19 : Apparitions en tant que capitaine en Coupe du monde — un record

16 : victoires en match de Coupe du monde (l’Allemand Miroslav Klose en compte 17). Ne comprend pas les victoires aux tirs au but.

16 ans : L’écart entre son premier et son dernier but en Coupe du monde

13 : Buts en Coupe du monde (record argentin)

11 : Prix du joueur du match (décerné pour la première fois en 2002)

7 : Ballons d’Or

6 : Les hommes ont disputé cinq Coupes du monde – Messi, Lothar Matthaeus, Antonio Carbajal, Rafa Marquez, Andres Guardado et Cristiano Ronaldo

6 : Passes décisives en phase à élimination directe des Coupes du monde

5 : Coupes du monde disputées et assistées

2 : Finales de la Coupe du monde

1 : Trophée de la Copa América

1 : Médailles des vainqueurs de la Coupe du monde

