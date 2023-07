Lionel Messi signe pour doubler les revenus de l’Inter Miami, selon le propriétaire

La nouvelle star la plus chaude de la Major League Soccer porte déjà ses fruits pour l’Inter Miami.

L’arrivée du grand footballeur de tous les temps Lionel Messi devrait doubler les revenus du club au cours des 12 prochains mois, a déclaré son propriétaire directeur Jorge Mas au « Halftime Report » de CNBC. Le ressortissant argentin et ancienne star de Barcelone a rejoint l’Inter Miami lundi.

Mas a également déclaré que la valorisation de son équipe pourrait atteindre entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars l’année prochaine. Selon l’estimation la plus récente de Forbes, Miami est la 11e équipe la plus précieuse de la MLS, d’une valeur de 600 millions de dollars.

« Lorsque nous nous sommes lancés dans le projet de l’Inter Miami, nous l’avons vraiment fait en voulant être la première plateforme de football aux États-Unis », a déclaré Mas.