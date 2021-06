Lionel Messi signe le tatouage dans le dos d’un fan de Barcelone pour tenir sa promesse sur les réseaux sociaux

Lorsque le fan de football brésilien Igor Magalhaes a décidé de se faire tatouer une énorme image de Lionel Messi sur tout le dos en 2019, il n’aurait jamais pu rêver qu’un jour l’œuvre recevrait le sceau d’approbation de l’homme lui-même.

Prenant trois séances complètes, le vaste tatouage représente Messi célébrant son but vainqueur tardif (également son 500e au cours de sa carrière) lors d’une victoire 3-2 contre le Real Madrid en 2017 – la star de Barcelone tenant son maillot n ° 10 en l’air à un a fait taire la foule de Bernabeu.

L’énorme hommage à Messi a été annoncé par les médias argentins ce week-end après que Magalhaes a été aperçu en train de regarder l’équipe nationale argentine s’entraîner à Brasilia avant son match de groupe de la Copa America 2021 contre le Paraguay dans la capitale brésilienne.

Il figurait bientôt sur le Compte Instagram des diffuseurs TyC Sports, où il a été vu par plus d’un million de personnes en quelques jours.

Étonnamment, ce public comprenait Messi lui-même, qui a laissé un rare commentaire sur la publication sur les réseaux sociaux.

« Terrible tatouage ! » a plaisanté l’attaquant du Barça, avant d’ajouter « Je l’adore ! J’aimerais le voir et le signer. »

C’est à ce stade que l’histoire prend une tournure encore plus incroyable alors qu’une rencontre entre Messi et Magalhaes devait avoir lieu devant l’hôtel de l’équipe argentine à Brasilia ce week-end.

Accompagné du chef de la sécurité de l’équipe et brandissant un marqueur, Messi s’est approché du petit groupe de fans, a traversé le garde-corps et a ajouté sa signature à l’art corporel, comme il l’avait promis.

SE VIENE LA FIRMA MÁS ESPERADA ! Igor, el hincha brasileño que sorprendió a Messi, consiguió su firma en el cuerpo y en minutos la tendrá para toda su vida en la piel. Así lo mostró @MatiPelliccioni. pic.twitter.com/TP0gjwUBz0 – TyC Sports (@TyCSports) 21 juin 2021

Bien que la réunion ait été brève, Magalhaes – qui travaille comme pompier militaire dans son pays d’origine – n’oubliera probablement pas de sitôt son contact avec Messi.

Selon TyC Sports, le Brésilien a pu ajouter l’autographe de Messi dans son dos avec un autre tatouage quelques heures plus tard.

« Maintenant je peux mourir en paix, » il a écrit sur Instagram après avoir partagé une photo du moment incroyable.

Le message a reçu des centaines de commentaires de fans de football envieux du monde entier, dont la plupart étaient d’accord avec le consensus selon lequel Magalhaes est l’une des personnes les plus chanceuses au monde.

« Je pensais que Messi n’allait pas s’arrêter », a déclaré le Brésilien au journaliste Matias Pelliccioni. « Je l’ai vu, il m’a regardé et m’a tourné le dos. Je suis heureux pour toujours, il n’y a plus de mots pour décrire cela. Je veux dire merci beaucoup à tout le peuple argentin. »

Curieusement, ce n’est pas la première fois que Messi signe des tatouages ​​​​appartenant à ses fidèles, ayant ajouté un gribouillis aux sanctuaires corporels de plusieurs supporters du Barça au fil des ans.

Au fur et à mesure des souvenirs sportifs, un tatouage pleine grandeur de l’autographe manuscrit de Messi est certainement plus durable qu’un selfie – bien que beaucoup plus douloureux.