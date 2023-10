Lionel Messi sera absent pour le troisième match consécutif avec l’Inter Miami

Voici comment cela se passe actuellement pour l’Inter Miami en ce qui concerne Lionel Messi, blessé : l’équipe n’arrête pas de dire qu’il pourrait jouer, et puis il ne joue pas.

Ce schéma s’est encore vérifié samedi, lorsque le septuple vainqueur du Ballon d’Or a été rayé de l’équipe de la journée pour un match contre le New York City FC – un match avec des implications significatives en séries éliminatoires de la Major League Soccer pour les deux clubs. Messi souffre d’une blessure à la jambe dont la gravité n’a pas été révélée par l’Inter Miami.

L’équipe a annoncé que Messi ne jouerait pas environ 45 minutes avant le match de samedi.

La superstar de 36 ans a désormais raté les trois derniers matchs de l’Inter Miami et quatre de ses cinq derniers matchs, plus un autre pour l’Argentine au cours de cette période, à cause de ce que l’on a d’abord appelé la fatigue – à la fois par son club et par son pays – et a évolué. De là. Le seul match qu’il n’a pas manqué au cours de cette séquence a été un match de 37 minutes contre Toronto le 20 septembre, et il a dû quitter ce match avant la mi-temps en raison de ce que l’équipe a qualifié de blessure à la jambe liée à un vieux tissu cicatriciel. problème.

L’absence de samedi est survenue alors que l’Inter Miami entrait dans la soirée à cinq points du NYCFC avec deux matches en main. Il contrôle toujours son destin en séries éliminatoires, essayant de faire pression pour l’une des neuf places en séries éliminatoires de la Conférence Est.

Après samedi, il ne restera plus à l’équipe que quatre matches de MLS. Et le statut de Messi reste pour eux un mystère, même si certains fans paient des centaines de dollars – voire plus – pour assister à un match dans l’espoir de le voir jouer.

Lionel Messi s’est entraîné avec l’Inter Miami vendredi mais n’a pas été inclus dans l’équipe pour le match de samedi contre le NYCFC. Megan Briggs/Getty Images

De nombreux fans sur les réseaux sociaux ont répondu aux messages de l’équipe avec indignation face au manque de transparence sur le statut de Messi. Un article présentant un aperçu du match du NYCFC, envoyé vers midi samedi, a suscité des commentaires tels que « Publiez l’équipe et ne trompez pas vos propres fans. Ayez un peu honte » et « Pouvez-vous tous être clairs sur ce qui se passe avec Messi ».

Le statut de Messi n’est pas le seul sujet de discussion autour de l’équipe ces derniers jours. L’Inter Miami a envoyé cette semaine des avis de renouvellement d’abonnement, avec de fortes augmentations de prix dans chaque section pour la saison prochaine.

Les prix de saison dans la section où les supporters les plus ardents de l’Inter Miami se tiennent, scandent et brandissent des banderoles pendant l’intégralité des matches devraient augmenter de 82 % (de 485 $ à 884 $) en 2024, les prix de certains sièges proches du milieu de terrain seront 98 % plus élevés (de 1 333 $ à 2 635 $) dans certaines sections que le prix publié de cette année, et d’autres fans ont été informés de s’attendre à une augmentation de plus de 100 % par rapport à ce qu’ils ont payé.

Le prix publié pour les abonnements les plus chers pour la saison prochaine dépasse 40 000 $, et ce n’est même pas pour les suites.

On s’attendait sûrement à une hausse des prix ; Le contrat de Messi de 2 ans et demi lui rapportera en moyenne plus de 50 millions de dollars par an, et cela ne prend même pas en compte ce que l’Inter Miami a dépensé pour décrocher ses deux autres acquisitions majeures de mi-saison cette année : Jordi Alba (qui est également mis à l’écart en raison d’une blessure). ) et Sergio Busquets.

Mais il est également clair que l’équipe bénéficie déjà de sources de revenus comme jamais auparavant. La MLS a révélé vendredi que le maillot de Messi – sans aucune surprise – était le maillot le plus vendu de la ligue cette saison.

Ces données représentent toutes les ventes sur le site depuis le 1er janvier, et Messi n’était même pas avec l’Inter Miami avant juillet. Cela n’inclut pas non plus tout ce que l’équipe a vendu elle-même.

Messi compte 11 buts en 12 matches avec l’Inter Miami cette saison. L’équipe est 8-0-4 quand il joue ; sept de ces matches étaient sur la course de l’équipe pour remporter son tout premier trophée en remportant la Coupe de la Ligue – l’ironie de cette course étant qu’elle a suscité des inquiétudes quant à la quantité de temps demandé à Messi de jouer dans un laps de temps relativement court après avoir rejoint son nouveau club. Il a participé à quatre matches de MLS et à une demi-finale de l’US Open Cup.

L’équipe est entrée samedi sur un score de 1-2-1 lors de ses quatre matches sans Messi depuis la signature de la légende. Durant cette période, l’Inter Miami a dominé ses adversaires 29-12 lorsque Messi est sur le terrain, 12-10 lorsqu’il ne l’est pas.