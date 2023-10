Lionel Messi s’entraîne au complet, à l’approche du retour de l’Inter Miami

L’absence de Lionel Messi dans l’effectif de l’Inter Miami pourrait toucher à sa fin.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde, qui a raté les quatre derniers matchs de Miami en raison d’une blessure à la jambe, a repris l’entraînement complet jeudi et vendredi avant le match de MLS de samedi à domicile contre le FC Cincinnati.

« Il faut l’évaluer… Il s’est entraîné [Thursday] et je m’entraînerai [Friday]. Mais chaque jour, ça s’améliore », a déclaré l’entraîneur adjoint de Miami, Javier Morales, aux journalistes en espagnol avant l’entraînement de vendredi.

Le club a fait allusion à un résultat positif plus tard dans la journée, utilisant les réseaux sociaux pour publier «Nos vemos mañana« -traduction, « à demain » avec une photo du septuple Ballon d’Or.

L’équipe n’a pas donné de détails sur un éventuel retour dans l’alignement de Messi.

Lionel Messi est de retour en plein entraînement avec l’Inter Miami. Megan Briggs/Getty Images

Messi, 36 ans, a raté cinq des six derniers matches de l’Inter Miami, plus un autre pour l’Argentine au cours de cette période après avoir aggravé une blessure au tissu cicatriciel à la jambe. Il n’a pas joué depuis son apparition de 37 minutes contre le Toronto FC le 20 septembre, lorsqu’un problème à la jambe l’a forcé à sortir avant la mi-temps.

S’il joue, cela pourrait être la dernière apparition à domicile de Messi – ou la dernière apparition, point final – de la saison pour l’Inter Miami, l’équipe qu’il a rejoint en juillet après avoir accepté un contrat de 2 ans et demi qui le paiera quelque part. environ 150 millions de dollars.

L’équipe est confrontée à une montée très difficile dans le but de se qualifier pour les séries éliminatoires de la MLS ; il lui reste trois matchs à jouer et il compte cinq points de retard sur le CF Montréal pour la neuvième et dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est.

Après samedi, l’Inter Miami aura encore deux matchs à jouer, tous deux contre le Charlotte FC, l’un à domicile le 18 octobre et l’autre à l’extérieur le 21 octobre.

Mais la disponibilité de Messi pour le match du 18 octobre semble sérieusement mise en doute étant donné qu’il a été appelé par l’Argentine pour les matches de qualification pour la Coupe du monde contre le Paraguay le 12 octobre et le Pérou le 17 octobre. Et si l’Inter Miami est éliminé des séries éliminatoires À ce stade, cela soulève également la question de savoir si l’équipe affronterait Messi à Charlotte dans une finale dénuée de sens.

Messi compte 11 buts en 12 matches avec l’Inter Miami cette saison. L’équipe a un bilan de 8-0-4 lorsqu’il joue – sept de ces matches étaient sur le point de remporter son tout premier trophée en remportant la Coupe des Ligues – et de 1-3-2 lors de ses six matches sans Messi depuis. il a rejoint le club.

Depuis sa signature, l’Inter Miami a dominé ses adversaires 29-12 lorsque Messi est sur le terrain, et a été dominé 15-14 lorsqu’il n’y est pas.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.