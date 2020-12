La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Le déménagement de Messi à Paris prend de l’ampleur

Talksport estime qu’il existe une « réelle possibilité » que le Paris Saint-Germain puisse signer Lionel Messi de Barcelone en 2021.



1 Liés

Après des rumeurs antérieures suggérant que le PSG prévoyait de stocker des chemises Messi pour le superstore du club avant un éventuel déménagement, il est maintenant apparu que les champions français sont de plus en plus confiants de décrocher le meilleur joueur du monde.

Messi a fait un chiffre abattu à Barcelone cette saison et, malgré le départ du président du club Josep Maria Bartomeu, il semblerait que l’international argentin voit toujours son avenir loin du club.

L’attaquant du PSG Neymar a admis qu’il adorerait jouer à nouveau avec Messi et retrouver le joueur avec lequel il a formé un partenariat mortel au Barca entre 2013 et 2017.

Et avec l’avenir de Kylian Mbappe Pas clair, il semblerait qu’un transfert important pour le Français – peut-être au Real Madrid – pourrait suffire à inciter une offre pour le Messi en fuite.

– Hunter: Neymar peut attirer Messi au PSG avec une masterclass UCL

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

BLOG EN DIRECT

08h00 GMT: Le Bayern Munich n’a pas l’intention de faire des ajouts à son équipe lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier, rapporte Sport Bild.

Les vainqueurs de la Ligue des champions 2020 miseront plutôt sur des joueurs de l’académie tels que Jamal Musiala et Chris Richards ainsi que les dédicaces d’été Marco Roca, Bouna Sarr et Tiago Dantas qui sera éligible pour jouer pour l’équipe senior à partir du 1er janvier.

– Bundesliga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

PAPER TALK (par Nick Judd)

Le Bayern va repousser les géants de Prem avec l’offre Musiala

Le Bayern Munich va récompenser Jamal Musiala avec un nouvel accord dans le but de repousser les intérêts de Manchester United, Manchester City et Liverpool, selon le Daily Mail.

Les champions allemands ont entamé des discussions avec le joueur de 17 ans sur la perspective d’un nouvel accord d’une valeur de 100000 £ par semaine après son succès continu lors de sa saison d’évasion.

Musiala n’a plus que 18 mois sur son contrat existant et Liverpool, Man United et City garderaient un œil sur sa situation, le patron des Reds Jurgen Klopp en particulier un grand fan du jeune.

Le Bayern a signé Musiala de Chelsea en 2019 pour une somme modique et il tient à éviter de le perdre de la même manière.

Musiala est devenu le plus jeune joueur du Bayern en juin et le plus jeune buteur de l’histoire lorsqu’il a marqué contre Schalke en septembre.

Upamecano a toujours envie de déménager en Premier League

Dayot Upamecano est favorable à un passage en Premier League l’été prochain, ce qui signifie qu’il ne quittera pas le RB Leipzig en janvier, rapporte un journaliste Jan Aage Fjortoft.

Le Norvégien rapporte que le défenseur central très demandé ne veut pas partir avant la fin de la saison et qu’Upamecano préférerait un déménagement en Angleterre à tout autre pays. Il poursuit également en suggérant que Manchester United et Arsenal sont pour lui.

Arsenal et United ont tous deux besoin de renforts défensifs. Arsenal a concédé 15 buts en 12 matchs, United 17 contre 11, et les deux clubs seront donc en alerte rouge suite à l’annonce que le défenseur de Leipzig veut donner la priorité à un transfert en Angleterre.

Il avait été rapporté que l’intérêt de United pour Upamecano s’était refroidi et qu’ils donnaient la priorité aux autres joueurs, mais Fjortoft pense qu’Ole Gunnar Solskjaer est toujours très en faveur d’une offre de le signer.

Tap-ins

– Tottenham Hotspur essaie de sécuriser Son Heung-Min sur un nouvel accord, rapporte le journaliste de Sky Italia Fabrizio Romano. Il rapporte que Tottenham a fait de la Corée du Sud l’une de ses principales priorités et que les négociations entre le club et les représentants des joueurs sont « avancées ». Pendant ce temps, Jose Mourinho a déclaré Harry fait un clin d’œil ne laissera pas les Spurs en prêt en janvier, bien que la star anglaise admette qu’il veut plus de minutes.

– Hakan Calhanoglu devrait rester à l’AC Milan, mettant fin à tout espoir que Manchester United aurait pu avoir de le signer en janvier, rapporte Calciomercato. Ils rapportent que l’agent de Calhanoglu, Gordon Stipic, devrait s’entretenir avec Paolo Maldini et Frédéric Massara de Milan sur l’avenir Rossoneri N ° 10. Les deux parties devront se rencontrer au milieu de leurs offres potentielles si un accord doit être conclu, bien que la hiérarchie milanaise ne doute pas de l’importance du joueur pour l’équipe.