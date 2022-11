Lionel Messi sauve l’Argentine mais cela pourrait être le tournoi de Kylian Mbappe – Succès et échecs de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Masterful Messi change toujours la donne

Image:

Lionel Messi célèbre après avoir marqué le premier match de l’Argentine





Vient l’heure, vient l’homme.

Lionel Messi avait enduré une soirée profondément frustrante contre le Mexique au stade Lusail, ses luttes reflétant celles de l’équipe argentine dans son ensemble, mais son premier but sensationnel lui rappelait qu’il pouvait encore changer un match en un instant.

Messi avait flotté à la périphérie d’une rencontre de mauvaise qualité pendant l’heure précédente, un coup franc capricieux au début de la seconde période sa seule tentative au but. Mais quand son opportunité s’est finalement présentée, dans une poche d’espace juste à l’extérieur de la surface, il l’a saisie.

Le but, guidé dans le coin inférieur, était son 93e pour son pays et son huitième en Coupe du monde, le plaçant à égalité avec Diego Maradona. Il peut s’avérer être l’un de ses plus importants aussi.

Le but de Messi a mis le feu au stade en parfait hommage à Maradona, rapporte Melissa Reddy de Sky Sports News



L’Argentine avait été horrible jusqu’à ce moment-là, mais sa confiance est progressivement revenue après cela et lorsque le deuxième but est venu, il n’était pas surprenant de voir Messi impliqué, le joueur de 35 ans nourrissant Enzo Fernandez, dont la finition époustouflante a rendu le match sûr.

Le travail de l’Argentine n’est pas terminé. Un dernier match de groupe difficile contre la Pologne vous attend. Ils devront montrer une amélioration considérable de cette performance s’ils veulent y naviguer avec succès et tracer un chemin vers les dernières étapes du tournoi.

Mais en Messi, ils savent qu’ils ont un atout, un joueur qui, même à 35 ans, est toujours capable de les élever quand ils en ont le plus besoin. Avec la débâcle saoudienne derrière eux et avec Messi poursuivant son destin en Coupe du monde, l’Argentine peut à nouveau rêver.

Nick Wright

Le tournoi de Mbappé ?

Image:

Kylian Mbappe célèbre son doublé lors de la victoire de la France sur le Danemark





Kylian Mbappé. Le meilleur joueur de la planète ? Il est difficile de s’y opposer, bien qu’Erling Haaland ait peut-être quelque chose à dire à ce sujet. Meilleur joueur du tournoi, donc. C’est une valeur sûre.

Si vous regardez autour de vous le contingent d’élite de l’autre monde, personne n’a quitté les blocs. Lionel Messi, malgré son moment d’éclat, et Cristiano Ronaldo regardent les ombres d’anciennes gloires. Neymar a bouillonné au bord du match avec la Serbie, mais il est maintenant blessé pour la semaine prochaine environ tandis que Harry Kane, oui je le mets dans cette tranche, a des chances et a besoin de se coucher.

Pendant ce temps, Mbappe a été vif hors des portes, volant une marche sur ses rivaux. Deux matchs, trois buts et son équipe sont déjà en sécurité dans les 16 derniers avec un match à revendre – c’est comme ça qu’on fait.

Déjà vainqueur de la Coupe du monde, il ne semble pas y avoir beaucoup de pression sur Mbappe. Il joue comme ça de toute façon. Peut-être que c’est juste lui. Il est mince. Il tire. Il va faire quelques arrêts.

Lewis Jones

Lewandowski lève du poids sur ses épaules après avoir terminé le canard de la Coupe du monde

L’attaquant polonais Robert Lewandowski a déclaré que son but en Coupe du monde contre l’Arabie saoudite signifiait que ses rêves d’enfant étaient devenus réalité



La célébration émotionnelle de Robert Lewandowski a tout dit. Son premier but en Coupe du monde avait été long à venir, n’ayant pas réussi à marquer lors de ses quatre matchs précédents du tournoi.

À un moment donné, le joueur de 34 ans a semblé maudit de ne jamais marquer à la Coupe du monde après que son penalty raté lors du match nul et vierge contre le Mexique ait été suivi de sa frappe sur le poteau au début de la seconde période contre l’Arabie saoudite.

Mais le meilleur buteur de tous les temps de la Pologne a réussi à trouver le chemin des filets contre les Green Falcons tardivement pour mettre fin à son canard en Coupe du monde et réaliser un rêve d’enfant avec le 77e but pour son pays.

“Je pense que plus je vieillis, plus je deviens émotif, et je suis conscient qu’en ce qui concerne les Coupes du monde, ce pourrait être ma dernière en fait”, a-t-il déclaré.

“Après avoir marqué, tout ce que j’avais à l’intérieur – les rêves et aussi l’importance du but, et comment j’ai marqué – tous ces rêves d’enfance se sont réalisés et sont devenus réalité.”

Ayant également superbement assisté l’ouverture du score de Piotr Zielinski, Lewandowski est devenu le premier joueur polonais à marquer et à faire une passe décisive dans un match de Coupe du monde depuis Janusz Kupcewicz en 1982 contre la France.

La Pologne est désormais confrontée à un match de groupe final décisif contre l’Argentine qui déterminera si elle atteindra les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986 – et elle comptera sur un peu plus de magie et d’inspiration de la part de son capitaine pour se qualifier.

L’Argentine va certainement maintenant craindre d’affronter l’attaquant de Barcelone qui, avec un poids énorme sur ses épaules, sera plein de confiance alors qu’il cherche à créer des scènes plus émouvantes mercredi soir.

Declan Olley