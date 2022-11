Lionel Messi sauve la Coupe du monde argentine

LUSAIL, Qatar – Alors qu’il serrait Enzo Fernández dans ses bras, Lionel Messi ne pouvait s’en empêcher. Ses coéquipiers argentins criaient à pleines dents vers eux. Derrière eux, les gradins se fondaient en une soupe bouillonnante et tordue de bleu ciel et de blanc. Messi a tout vu et, pour la première fois depuis longtemps, il a souri.

Pour quelqu’un qui a passé la majeure partie de deux décennies à offrir des moments de plaisir rare et en plein essor à des millions de personnes chaque semaine, Messi a l’air heureux étonnamment rarement. Il tend, la plupart du temps, vers le sérieux. Il a souvent l’air concentré, concentré ou attentif.

Parfois, il peut avoir l’air pensif, ruminant. Plus régulièrement qu’il ne l’aurait souhaité, notamment ces dernières années, il a eu raison de paraître déçu, soit en lui-même, soit, plus généralement, en un coéquipier. Et puis, bien sûr, il y a Messi au désespoir : le Messi aux épaules tombantes et aux yeux creux, regardant son monde s’effondrer autour de lui.

Il y a cinq jours, c’était le Messi qui avait quitté le terrain à Lusail, ses rêves en lambeaux. L’Argentine avait été battue par l’Arabie saoudite, une ignominie qui hantera le pays pendant un certain temps, une honte dont on ne parlera qu’à voix basse pendant des années, et sa Coupe du monde – sa Coupe du monde – ne tient qu’à un fil.