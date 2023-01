Lionel Messi s’apprête à rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite après s’être vu offrir un méga contrat par Al Hilal

Le club saoudien Al Hilal est sur le point d’offrir à Lionel Messi un contrat d’une valeur allant jusqu’à 285 millions de livres sterling par an, ce qui le verrait dépasser Cristiano Ronaldo en tant que footballeur le mieux payé de la planète.

Messi n’a actuellement plus que six mois sur son contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui signifie qu’il est en mesure de parler à des clubs hors de France avant un éventuel transfert gratuit cet été.

Alors qu’Al Hilal participe à la Coupe du monde des clubs – qui s’est tenue au Maroc du 1er au 11 février – il y a des suggestions selon lesquelles l’équipe saoudienne pourrait essayer de tenter Messi au club encore plus tôt.

L’Argentin n’a pas accepté de nouveau contrat au Parc des Princes selon L’Équipealors que son accord avec la MLS, l’Inter Miami, n’a pas non plus été signé.

Selon Mundo Deportivo (s’ouvre dans un nouvel onglet), Ali Hilal est prêt à offrir à Messi l’incroyable somme d’argent quelques semaines seulement après que Cristiano Ronaldo a signé un contrat avec Al-Nassr, rival de la Saudi Pro League, d’une valeur de 173 millions de livres sterling. Al-Nassr est actuellement en tête de l’élite devant les champions en titre de la Ligue des champions saoudienne et asiatique, Al Hilal.

Les matchs entre Al Hilal et Al-Nassr sont considérés comme l’équivalent saoudien d’El Clasico entre Barcelone et le Real Madrid, et, avec Ronaldo déjà à un, leur rivalité des années 2010 pourrait être ravivée au Moyen-Orient, si Messi bougeait.

Messi est également déjà associé à l’Arabie saoudite, après être devenu ambassadeur de sa campagne touristique “Visit Saudi” en 2022.

Alors que la nation prépare une candidature conjointe pour la Coupe du monde 2030, aux côtés de l’Égypte et de la Grèce, les droits d’image de Messi pourraient encore améliorer la possibilité que les trois pays accueillent le tournoi.

La semaine prochaine, Messi se rendra en Arabie saoudite avec le PSG pour affronter un onze d’étoiles composé de joueurs d’Al-Nassr et d’Al Hilal. Le match d’exhibition aura lieu au King Fahd Stadium, à Riyad, le jeudi 19 janvier.

Mundo Deportivo a affirmé qu’une proposition à Messi serait probablement faite par Al Hilal avant ou après le match.