Lionel Messi s’apprête à prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain

Lionel Messi a accepté en principe de rester au PSG la saison prochaine, mais les négociations n’ont pas encore commencé sur un nouvel accord, ont déclaré des sources à ESPN.

Messi est en fin de contrat en juin après deux ans au Parc des Princes et veut continuer encore une ou deux saisons à Paris, comme rapporté pour la première fois mercredi dans le journal français Le Parisien.

Messi et son père Jorge rencontreront le président du PSG Nasser al-Khelaifi et le directeur sportif Luis Campos en janvier lorsque l’attaquant reviendra de sa pause de 10 jours après la Coupe du monde.

Le joueur de 35 ans, qui a remporté le Ballon d’Or à sept reprises, a aidé l’Argentine à soulever le trophée de la Coupe du monde en battant la France aux tirs au but en finale dimanche. C’était la première victoire de Messi en Coupe du monde et la troisième de l’histoire de l’Argentine.

Des sources ont déclaré à ESPN que les négociations n’avaient pas encore commencé sur les détails des contrats – y compris la durée, les salaires ou les primes – mais Messi voudra s’assurer qu’il reste à Paris.

Le mois dernier, des informations suggéraient que le club de football de la Major League Inter Miami CF était convaincu qu’il signerait le capitaine argentin après la Coupe du monde, mais des sources d’ESPN ont nié l’existence d’un accord. Barcelone serait également intéressé par le retour de Messi.

Lionel Messi a marqué 12 buts et enregistré 14 passes décisives pour le PSG cette saison. Photo par Octavio Passos/Getty Images

Cependant, le PSG est resté confiant que le septuple vainqueur du Ballon d’Or resterait au club, et ils sont maintenant plus optimistes que jamais, avec des sources disant à ESPN que Messi est heureux à Paris et que sa famille se sent installée dans la ville.

Le PSG s’engagera également à lui donner une équipe compétitive pour tenter de remporter une autre Ligue des champions et de rester au sommet de son art avant sa prochaine, et peut-être dernière, chance de remporter un trophée avec l’Argentine à la Copa America en 2024.

Messi, qui compte 12 buts et 14 passes décisives pour le PSG dans toutes les compétitions cette saison, a déménagé dans la capitale française depuis Barcelone en 2021 avec un contrat de deux ans.

Des informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.