Pendant un certain temps, il a semblé que la course au titre de LaLiga de cette saison était terminée, sauf les cris. L’Atletico Madrid de Diego Simeone avait acquis une avance impressionnante au sommet de la table, ce qui avait menacé d’arrêter la mainmise de Barcelone et du Real Madrid sur la ligue ces dernières saisons, d’autant plus que les deux puissances luttaient pour l’élan pour diverses raisons.

Dans le cas de Barcelone, la baisse semble la plus apparente. L’époque de leur excellence en tiki-taka est apparue depuis longtemps, ce qui les a amenés à devenir l’équipe européenne la plus titrée de la dernière décennie ou plus, remplacée à la place par un blanchiment de la Ligue des champions de relève l’été dernier grâce au Bayern Munich.

La rancune s’est fait sentir à la fois dans la salle de conférence et sur le terrain. Le plus grand joueur de Barcelone de tous les temps, le magicien argentin Messi, a commencé à jeter des regards ailleurs pour la première fois de sa carrière et a poussé à passer au Paris Saint-Germain et Manchester City, riches en argent, dans une querelle qui menaçait de s’échapper du Camp. Nou et trouve sa conclusion dans une salle d’audience.

Le nouveau patron Ronald Koeman a également eu du mal à imprimer ses philosophies au début de ce qui menaçait d’être une nouvelle dégradation de l’héritage du grand club.

Mais alors que Barcelone et Messi menaçaient de dégénérer en une effigie ruinée à la manière d’Ozymandias de ce qu’ils étaient autrefois, les choses ont commencé à changer.

L’avance de l’Atletico a été érodée de 12 points en décembre à un seul point aujourd’hui, ce qui signifie que le vainqueur de samedi « El Clasico » pourrait usurper l’équipe de Simeone au classement – bien que le Real Madrid aurait besoin d’une marge de victoire de plus de quatre buts pour le faire.

Qu’est ce qui a changé? Eh bien, dans le cas de Barcelone au moins, il suffit de se tourner vers Messi. Après avoir échoué à impressionner pendant une grande partie de 2020, sa forme cette année a rivalisé avec n’importe qui dans les cinq meilleures ligues européennes.

Ses 13 derniers matchs aux couleurs du Barça ont abouti à 16 buts et sept passes décisives dans le cadre d’une course cruciale pour la fin de la course au titre de son équipe, ainsi que leur avancement pour la finale de la Copa del Rey dimanche prochain.

Messi égalera le record établi par le skipper madrilène Sergio Ramos, qui ne jouera pas samedi, pour le plus grand nombre d’apparitions à El Clasico (45) dans un match qui était réservé plus tôt dans la campagne, lors de sa période de fuite, comme son éventuelle apparition finale. pour Barcelone dans la rivalité la plus féroce du football espagnol.

Cependant, la réélection de Joan Laporta à la présidence de Barcelone – l’homme qui a guidé le club à travers son époque la plus réussie sous Pep Guardiola – a coïncidé avec la forte reprise de forme et a suggéré que Messi serait convaincu de rester dans ce qui le ferait. être la livraison de l’une des promesses de campagne centrales de Laporta.

Le Real Madrid, lui aussi, entre dans le jeu dans une riche veine de forme. Ils sont invaincus depuis janvier alors que l’entraîneur Zinedine Zidane continue de tirer des performances impressionnantes de la galaxie de stars vétérans du club telles que Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos. L’absence de Ramos pourrait bien se faire sentir, cependant, dans un match aussi crucial.

Le moment des retours des deux clubs n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour l’un ou l’autre. Dans le cas de Messi, on pense que son avenir au club est directement lié à leur capacité à prouver qu’ils peuvent encore gagner des trophées, malgré le fait que le club soit aux prises avec une dette qui entrave sa capacité à manœuvrer sur le marché des transferts.

Le match de samedi sera crucial pour cela. Si Barcelone peut pousser le nez en avant dans la recherche d’un autre titre, on soupçonne que cela pourrait bien être la clé pour persuader l’homme qui est l’auteur de tant de succès de rester un peu plus longtemps – et signifier que son record -Le décompte d’apparence «El Clasico» ne s’arrêtera pas ici.