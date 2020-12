Lionel Messi a affirmé que Pep Guardiola « avait quelque chose de spécial » alors que les spéculations sur une réunion à Manchester City se poursuivent.

La star de Barcelone a tenté de quitter le Camp Nou cet été avant de choisir de rester sur place.

Plusieurs clubs étaient liés à ses services, mais seuls quelques-uns pouvaient se permettre financièrement un tel accord.

L’un d’eux est City et ils ont l’attrait supplémentaire de travailler à nouveau avec Guardiola.

Le Catalan et Messi se sont associés pour faire de Barcelone peut-être la plus grande équipe de club de tous les temps au cours d’une période de quatre ans chargée de trophées.

Et l’Argentin a fait l’éloge de son ancien mentor, ce qui ne fera que renforcer la spéculation.

«Pep a quelque chose de spécial. Il vous fait voir les choses d’une manière merveilleuse, comment il se prépare pour les matchs, comment se défendre et comment attaquer », a déclaré Messi dans une interview exclusive diffusée en Espagne sur La Sexta.

«J’ai eu la chance de m’entraîner sous Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Les avoir m’a fait beaucoup grandir physiquement et mentalement, et aussi la sagesse tactique qu’ils m’ont enseignée »