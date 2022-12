Lionel Messi salue le personnel d’entraîneurs après sa victoire en demi-finale contre la Croatie

Lionel Messi a salué l’équipe d’entraîneurs de l’Argentine pour avoir orchestré la victoire 3-0 de son équipe sur la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA mercredi.

Messi a marqué sur penalty et a donné la passe décisive pour le deuxième but de Julian Alvarez alors que l’Argentine s’est qualifiée pour la finale de dimanche contre le Maroc ou la France, championne en titre, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

“Ce groupe est très intelligent et sait souffrir avec et sans ballon”, a déclaré Messi aux journalistes. “Notre équipe d’entraîneurs est formidable, ils font attention à chaque petite chose.”

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni est revenu à une formation en 4-4-2 après avoir adopté une forme en 5-3-2 pour le quart de finale contre les Pays-Bas, que l’Albiceleste a remporté aux tirs au but.

Le changement a permis à l’Argentine de contrecarrer la menace croate au milieu de terrain. Alors que les finalistes de 2018 contrôlaient une part de possession de 61%, ils ont été étouffés par l’espace et, une fois dépossédés, ont laissé de grands vides à exploiter pour l’Argentine.

“Ils nous ont informés de chaque détail et cela nous aide à savoir quoi faire dans toutes les situations”, a déclaré Messi.

«Nous savons que le jeu se jouerait de cette façon. Nous savions qu’ils auraient beaucoup de possession. Mais nous savions aussi que cela jouerait à notre avantage car ils étaient un peu désordonnés et nous laissaient beaucoup d’espace.”

La frappe de Messi l’a vu surpasser Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur argentin de la Coupe du monde avec 11 buts.

Dans ce tournoi, il a cinq buts et trois passes décisives alors qu’il se bat pour le Golden Boot avec le Français Kylian Mbappe, qui a cinq buts et deux passes décisives.

“Je me sens bien et fort à chaque match”, a déclaré Messi. “Personnellement, je me suis senti heureux lors de cette Coupe du monde et, heureusement, j’ai pu aider l’équipe.”

Messi a déclaré que la défaite 2-1 de l’Argentine contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture avait servi de réveil à l’équipe.

“Ce fut un coup dur”, a déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain. “Nous avons eu une série de 36 matchs sans défaite et personne ne pensait que nous perdrions ce match. C’était une épreuve décisive et depuis lors, nous avons disputé cinq finales. Heureusement, nous avons pu gagner les cinq matchs. Perdre ce premier match nous a en fait aidés à grandir.

