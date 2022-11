“Lionel Messi sait qu’à Barcelone, il a toujours sa maison”: Joan Laporta

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a affirmé que Lionel Messi avait sa maison au Blaugrana. Le septuple Ballon d’Or a été en pleine forme cette saison pour le Paris Saint-Germain. Il a dirigé le match pour l’équipe de Christophe Galtier en Ligue 1 et en UEFA Champions League.

Messi a marqué 12 buts et fourni 14 passes décisives en 19 matchs qu’il a disputés cette saison au niveau du club. Le joueur de 35 ans a rejoint le PSG la saison dernière lorsqu’il a dû quitter Barcelone en raison de la situation financière du club qui ne lui a pas permis de renouveler le contrat de l’Argentin.

Pendant ce temps, le contrat de Messi au PSG prendra fin l’année prochaine et les géants français tenteront de le prolonger, tandis que son ancien club de Barcelone devrait également le re-signer. Alors que plusieurs rapports suggéraient que des clubs comme Manchester City, Chelsea et l’Inter Miami pourraient également entrer dans la course pour signer la star argentine.

Laporta a qualifié Messi de meilleur joueur à avoir jamais joué pour Barcelone et n’a pas beaucoup parlé de son plan pour le marché des transferts à son sujet.

S’adressant à SPORT, le président du Barca a déclaré: “Leo sait qu’au Barça, il a toujours sa maison. Mais laissez-moi ne pas parler de Leo car c’est un joueur d’une autre équipe et nous entrerions à nouveau dans une série d’affirmations et de contre-affirmations qui ne nous profiteraient en rien. Il a un contrat valide avec un club européen. Je peux seulement dire que Leo a été le meilleur joueur de l’histoire du Barça.”

Barcelone a eu une fenêtre de transfert estivale mémorable où ils ont signé des joueurs comme Robert Lewandowski, Raphinha et quelques autres, mais cela ne les a pas empêchés d’être éliminés de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

« Au cours de l’été, nous avons commencé avec quelques plans et pratiquement tous les objectifs ont été atteints. Nous avons une équipe plus compétitive et équilibrée que la saison dernière. Nous réfléchissons constamment à la façon de l’améliorer. Les blessures ne nous ont pas permis de voir le plein potentiel de cette équipe avec toutes les nouvelles recrues », a déclaré Laporta.



Le président du Barça a également parlé du directeur du club et a déclaré que Xavi avait tout son soutien car il connaît le club de fond en comble.

“A aucun moment. Nous avons une confiance totale en Xavi en tant qu’entraîneur. Et je peux vous assurer que nous sommes très fiers de l’entraîneur que nous avons. C’est un entraîneur qui connaît très bien le club, qui sait à quel moment il est arrivé. De plus, il sait communiquer avec les différents membres du club sur tout ce qui peut être amélioré », a-t-il ajouté.

