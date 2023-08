Lionel Messi: Robert Taylor de l’Inter Miami sur le fait de jouer aux côtés du vainqueur de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Jouer avec Lionel Messi est quelque chose dont rêvent tous les fans de football – mais pour Rob Taylor, autrefois de Lincoln City hors ligue, ce rêve est une réalité.

L’international finlandais de 28 ans a rejoint l’Inter Miami l’année dernière, mais ne s’attendait sûrement pas à jouer aux côtés du héros de la Coupe du monde avec sept trophées Ballon d’Or.

Taylor et Messi ont présenté un spectacle stellaire alors que Miami a battu Atlanta 4-0 la semaine dernière, marquant quelques buts chacun, Taylor préparant le deuxième but de l’Argentin avant de marquer lui-même une frappe tonitruante.

Naturellement, interrogé sur son nouveau coéquipier, Taylor dit « c’est un rêve devenu réalité ».

« Je l’ai vu jouer toute ma vie au plus haut niveau, et maintenant, jouer avec lui et être dans la même équipe que lui, c’est fou », a déclaré le joueur de 28 ans à Sky Sports.

« Vous le regardez s’entraîner et jouer tous les jours et essayez d’apprendre de lui.

« Sa prise de décision est incroyable – je ne le vois pas du tout prendre une mauvaise décision pendant le match ou l’entraînement, alors vous voulez juste essayer et apprendre.

« Il vient vers moi et me dit comment il veut que je me positionne dans différentes situations. »

Est-ce que Messi apprend l’anglais ?

Image:

L’anglais de Lionel Messi est « assez bon », selon son coéquipier Rob Taylor





Messi a rarement parlé publiquement dans une langue autre que l’espagnol, mais Taylor a indiqué que nous pourrions bientôt entendre Messi parler anglais.

« Je prends des cours d’espagnol et il prend des cours d’anglais », a déclaré le Finlandais, dont le père, Paul, était un joueur anglais en Finlande.

« Néanmoins, le niveau de conversation n’est pas excellent, mais sur le terrain, c’est différent.

« J’ai l’impression que le football est une langue où si vous vous liez à quelqu’un, vous n’êtes pas obligé de parler la même langue – vous jouez juste bien ensemble.

« Je l’ai entendu dire quelques choses en anglais à moi et à quelques joueurs autour de lui, donc je pense qu’il parle assez bien l’anglais. »

En quoi jouer avec Messi change-t-il un club ?

Image:

Lionel Messi devrait disputer son troisième match pour l’Inter Miami mercredi soir





La présence de Messi à Miami a donné un nouveau souffle à une franchise MLS déjà dynamique, et le stade DRV PNK d’une capacité de 21 000 places a été vendu à deux reprises alors que les fans viennent saisir un moment de magie.

« Bien sûr, cela a apporté beaucoup d’énergie nouvelle à l’équipe, au club et aux fans », a déclaré Taylor.

« Le stade est complet, et c’est vraiment super en ce moment.

« Nous l’apprécions tous (la plus grande atmosphère) – tout le monde veut jouer devant autant de fans qu’il peut y en avoir, alors quand c’est complet, c’est génial. »

Concernant la personne la plus cool qu’il ait rencontrée lors des matchs de l’Inter Miami ces dernières semaines, la réponse de Taylor n’a pas été LeBron James, Serena Williams, Kim Kardashian, IShowSpeed ​​ou même DJ Khaled.

Image:

La superstar des LA Lakers LeBron James embrasse Lionel Messi avant les débuts de la légende du football pour l’Inter Miami





« Leo est le plus cool », a souri le fan devenu collègue de l’Argentin.

« Il y a des célébrités qui regardent mais Messi est le n°1. »

Alors que Messi a apporté l’énergie et les globes oculaires, les choses autour du club sont pratiquement inchangées – bien que Taylor et ses coéquipiers soient reconnaissants pour le cadeau d’arrivée de leur nouveau capitaine.

« Je ne pense pas qu’il y ait trop de changements – il y a plus de sécurité », a déclaré le joueur de 28 ans.

« Mais, avant le premier match, nous avons tous reçu les écouteurs Dr Dre Beats de sa part, donc c’était vraiment sympa. »

Faire face aux projecteurs à Miami

Image:

Rob Taylor célèbre le but de la victoire 4-0 de l’Inter Miami sur Atlanta





Taylor, qui admet qu’il a déjà eu du mal à obtenir un football régulier en Angleterre, a vu sa célébrité grandir presque du jour au lendemain, avec ses abonnés Instagram approchant les 100 000.

Bien que les projecteurs mondiaux le braquent plus qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer, il dit que sa vie a changé « pas tant que ça ».

« Peut-être que mes réseaux sociaux ont gagné en nombre, mais j’ai des gens autour de moi – mes amis et ma famille – qui s’assurent que je ne monte pas trop haut moi-même.

« Ils me font tomber et j’aime ça.

« Je ne vois pas cela comme un changement trop important – je viens de jouer deux matchs où j’ai marqué des buts.

« Il y a plein d’autres matchs à venir donc je dois garder les pieds sur terre et travailler dur. »

Messi, Taylor et le reste de l’Inter Miami affrontent Orlando mercredi lors de la Coupe des ligues, l’un des deux tournois à élimination directe dans lesquels ils participent parallèlement à leur campagne MLS.

Le n ° 16 de Miami espère poursuivre son voyage de la difficulté en Angleterre à briller avec Messi – tout à fait comment un « rêve devenu réalité » peut s’améliorer, Taylor le découvrira.