Lionel Messi revient au PSG en vue de remporter le trophée

Lionel Messi est revenu mercredi sur le terrain d’entraînement du Paris Saint-Germain pour reprendre son travail de jour, faisant un retour au football de club 17 jours après avoir revendiqué la gloire de la Coupe du monde 2022 pour l’Argentine alors qu’il recevait une garde d’honneur du personnel et de ses coéquipiers.

Maintenant qu’il a ajouté avec succès le plus grand prix du football à un tableau d’honneur qui comprend la Copa America, la Ligue des champions, plusieurs titres de ligue et de coupe et même l’or olympique, il peut sembler qu’il n’y a plus de frontière à conquérir pour Messi alors qu’il se prépare à revenir à l’action.

Messi – sept fois vainqueur du Ballon d’Or au niveau individuel – a accumulé 40 distinctions majeures dans sa carrière pour le club et le pays jusqu’à présent, mais il reste encore une valeur aberrante qui n’a pas été réclamée, du moins pour l’instant. .

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n’y a qu’une seule compétition majeure dans laquelle Messi a joué et n’a pas gagné depuis qu’il est devenu professionnel il y a près de deux décennies : la Coupe de France.

La seule apparition du joueur de 35 ans en Coupe de France – une défaite aux tirs au but en huitièmes de finale la saison dernière contre Nice, qui a perdu la finale contre Nantes – signifie que c’est la seule compétition senior qu’il a disputée sans finalement passer à gagner.

Cependant, le PSG n’est qu’à une demi-douzaine de matchs de pouvoir réparer ce tort, alors que l’équipe de Christophe Galtier entame sa campagne de Coupe de France 2022-23 vendredi contre La Berrichonne de Châteauroux en huitièmes de finale.

Lionel Messi a reçu une haie d’honneur à son retour au Paris Saint-Germain après avoir remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine. Instagram @PSG

Que Messi fasse ou non sa première apparition en club après la Coupe du monde contre l’équipe de troisième niveau au Stade Gaston Petit, il n’est plus qu’à six matchs d’un balayage phénoménal. Tout ce qu’il faut, c’est que le PSG se qualifie pour la finale – ce qu’il a fait huit fois au cours des 12 dernières années – et soulève le trophée pour une 15e fois record.

Dans l’état actuel des choses, Messi a remporté 11 des 12 compétitions seniors auxquelles il a participé pour le club et le pays depuis ses débuts professionnels en 2004. Ce total passe à 12 sur 13 si vous incluez le triomphe de l’Argentine aux Jeux olympiques d’été de 2008 – bien que le Le tournoi de football masculin est officiellement désigné comme une compétition des moins de 23 ans et n’est donc pas inclus ici.

Argentine

CONMEBOL Copa America (gagnée en 2021)

#CopaAmérica 🏆 ¡EL MOMENTO TAN ESPERADO ! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi 🔟🇦🇷🤩 🇦🇷 Argentine 🆚 Brésil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BacbLCghFU — Copa America (@CopaAmerica) 11 juillet 2021

Messi a dû attendre l’âge de 34 ans pour remporter le premier grand honneur international de sa carrière – bien qu’il ait déjà remporté l’or aux Jeux olympiques de 2008 et également remporté le Championnat du monde junior de la FIFA 2005, un tournoi U20. Lorsque l’Argentine a battu le Brésil en finale de la Copa America 2021, il s’agissait de la 34e apparition de l’attaquant talismanique dans la compétition au total, répartie sur six éditions du tournoi qui comportaient des défaites lors de trois finales précédentes.

Finalissima (remportée en 2022)

Messi et l’Argentine ont maintenu l’élan de leur triomphe en Copa America pour battre l’Italie, championne d’Europe en titre, et soulever le trophée CONMEBOL-UEFA Cup of Champions l’été dernier, ajoutant plus d’argenterie à sa longue et souvent ardue carrière internationale.

Coupe du monde de football (gagnée en 2022)

Messi avait disputé 60 matchs de qualification pour la Coupe du monde et 25 matchs en finale de Coupe du monde (un record pour un joueur masculin) avant de finalement hisser le célèbre trophée en l’air après la finale dramatique de 2022 entre l’Argentine et la France que le Albiceleste gagné aux tirs au but le mois dernier.

LaLiga (10 titres remportés en 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18 et 2018-19)

Un jour ℙ𝔸ℝ𝔸 𝕃𝔸 ℍ𝕀𝕊𝕋𝕆ℝ𝕀𝔸 de #LaLigaSantander… 🌟⚽ 💙🔙❤ #TalDíaComoHoy hace 7 ans, Leo Messi marcaba y se convertía en el 𝐌𝐀́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀𝐃𝐎𝐑 de #LaLigaHistory tras superar al mítico Zarra. pic.twitter.com/mx1xi7ITVy — LaLiga (@LaLiga) 22 novembre 2021

Messi a joué 520 fois en Liga pour Barcelone, faisant plus d’apparitions dans l’élite espagnole que dans toute autre compétition et marquant 474 buts en cours de route. Il a également remporté le titre de LaLiga plus de fois que tout autre, remportant 10 médailles de vainqueur au cours des 17 saisons qu’il a passées au Camp Nou. Il a également fait 32 apparitions pour les équipes B et C du Barca au début de sa carrière, mais comme ces équipes jouent dans les ligues inférieures espagnoles, elles ne sont pas comptées comme des compétitions majeures.

Coupe du Roi (7 titres remportés en 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 et 2020-21)

Messi a également connu un succès soutenu dans la compétition de coupe nationale espagnole, disputant 80 matchs et marquant 56 buts, dont l’un des meilleurs de sa carrière lors de la finale 2014-15 contre l’Athletic Club. En tout, il a remporté le trophée sept fois en tant que joueur du Barca, dont quatre de suite entre 2014-15 et 2017-18.

Supercopa de España (8 titres en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 et 2018)

La super coupe d’Espagne oppose généralement les champions en titre de la Liga au vainqueur de la Copa del Rey, Messi amassant un total impressionnant de huit titres lors des neuf occasions où il a disputé la compétition avec le Barça, marquant 14 buts en 20 matchs dans le processus.

UEFA Champions League (4 titres en 2005-06, 2008-09, 2010-11 et 2014-15)

Quand Lionel Messi, 23 ans, a déchiré Man United en lambeaux en finale de la Ligue des champions 😯 (via @UEFAcom_fr)pic.twitter.com/aIeWahxfgh — ESPN FC (@ESPNFC) 13 décembre 2021

En 19 saisons, Messi a disputé 161 matchs et marqué 129 buts en Ligue des champions pour Barcelone et le Paris Saint-Germain. Alors que sa quête pour remporter une première Coupe d’Europe pour son club actuel reprendra le mois prochain contre le Bayern Munich en huitièmes de finale, Messi a remporté quatre fois la Ligue des champions au Barça, notamment en tour de force d’une victoire contre Manchester United en 2011.

Super Coupe de l’UEFA (3 titres en 2009, 2011 et 2015)

Dans un match d’exhibition qui oppose les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Messi était un élément fondamental de l’équipe qui a organisé la première Super Coupe de l’UEFA de Barcelone depuis 1997, lorsqu’elle a battu Porto lors de l’édition 2011. L’Argentin a ensuite remporté à nouveau le trophée en 2011 et 2015, qui reste la dernière apparition du Barça dans le match.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (3 titres en 2009, 2011 et 2015)

Messi a disputé cinq matchs, marqué cinq buts et soulevé le trophée trois fois lors de la Coupe du monde des clubs – un mini-tournoi annuel à élimination directe organisé par la FIFA qui réunit les champions en titre de chacune des six confédérations continentales aux côtés des champions de la ligue nationale. du pays hôte.

Paris Saint Germain

Ligue 1 (victoire en 2021-22)

Après avoir dû attendre neuf mois, Messi a remporté le titre de Ligue 1 lors de sa première tentative lors de sa saison inaugurale au Paris Saint-Germain, jouant 26 fois et contribuant six buts et 15 passes décisives alors qu’il trouvait progressivement ses marques dans l’élite française. Cette saison, avec 17 matches de championnat disputés, il a déjà inscrit sept buts et délivré 10 passes décisives.

Trophée des Champions (remporté en 2022)

Messi a ensuite remporté son deuxième honneur en club avec le PSG en juillet dernier lorsque les champions de Ligue 1 ont battu les vainqueurs de la Coupe de France Nantes 4-0 à Tel-Aviv.

Coupe de France (0 titres)





La Coupe de France est celle qui a échappé à Messi, du moins pour le moment. En toute honnêteté, sa seule apparition dans la compétition est revenue en janvier 2022, lorsqu’une solide équipe du PSG a été éliminée par Nice en huitièmes de finale. Le match s’est terminé sans but dans le temps réglementaire et a finalement été décidé par des tirs au but, avec Les Aiglons gagnant 6-5 en fusillade. Messi, pour mémoire, a marqué son coup de pied.

Le groupe Stats & Information d’ESPN a contribué à ce rapport.