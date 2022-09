Lionel Messi revient à Barcelone financièrement possible l’été prochain

Le vice-président de Barcelone, Eduard Romeu, a déclaré que le retour de Lionel Messi au club en tant que joueur serait financièrement possible l’été prochain.

Messi, 35 ans, est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison et pourrait potentiellement revenir au Barca avec un transfert gratuit.

L’attaquant argentin a quitté le club pour la France en 2021 car ils ne pouvaient pas se permettre de renouveler son contrat tout en restant dans la limite de dépenses imposée par la Liga.

“Ce serait possible financièrement car s’il revenait, ce serait en tant qu’agent libre”, a-t-il ajouté. Romeu a déclaré à Catalunya Radio mercredi lorsqu’on lui a demandé si le club pouvait se permettre de ramener Messi.

“Mais c’est une décision qui doit être prise par le staff technique et le joueur. Cela ne me correspond pas [to make those decisions]mais ce serait viable.”

Le président du Barca, Joan Laporta, a ouvert la porte à un retour sensationnel de Messi cet été lorsqu’il a déclaré à ESPN que le “chapitre” de l’attaquant au club n’était toujours “pas terminé”.

Laporta a déclaré qu’il considérait qu’il était de sa responsabilité de s’assurer que Messi ait une “plus belle fin” au Camp Nou que celle qu’il a connue lorsqu’il a été forcé de dire au revoir au club au milieu des larmes il y a un peu plus d’un an.

L’entraîneur Xavi a tenté de minimiser les chances de retrouvailles avec son ancien coéquipier en juillet, mais a déclaré “nous verrons à l’avenir” lors de la tournée du club aux États-Unis.

Lionel Messi a quitté Barcelone et a rejoint le PSG sur un transfert gratuit en 2021. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Des sources proches de Messi ont toujours soutenu qu’il se concentrait actuellement exclusivement sur la prochaine Coupe du monde avec l’Argentine et sur une saison réussie avec le PSG.

Le panorama a bien changé au Barça depuis le départ de Messi. Des cessions d’actifs d’un montant total de plus de 700 millions d’euros, qualifiées “d’injustes” par le président du PSG Nasser Al-Khelaifi mercredi, leur ont permis d’investir dans Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde, entre autres, cet été.

Leur plafond salarial en Liga est passé de -144 millions d’euros à plus de 600 millions d’euros, mais Romeu dit que même s’ils ont pu signer des joueurs comme Lewandowski et pouvaient se permettre de ramener Messi, ils ne sont toujours pas en parfaite santé financière.

“Sans nous vanter, nous avons sauvé le Barça, mais le club n’est pas encore en bonne santé économique”, a ajouté le vice-président.

“Il y a encore un besoin d’austérité et il y a beaucoup de travail à faire. [I predict] Le Barça sera en bonne santé d’ici cinq ans [of our mandate]. Dans la saison 24-25, nous serons au niveau que nous devrions être.”