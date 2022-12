Lionel Messi reviendra au PSG début janvier, déclare l’entraîneur Christophe Galtier

Lionel Messi reviendra au Paris St Germain début janvier, a annoncé mardi le manager du club de Ligue 1 Christophe Galtier.

L’attaquant argentin, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, a marqué deux buts pour mener son pays à la victoire contre la France aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du monde il y a neuf jours.

Messi, 35 ans, manquera le match de championnat à domicile du PSG contre Strasbourg mercredi et le déplacement à Lens dimanche.

“Il (Messi) a dû retourner en Argentine pour les célébrations, les réceptions et nous avons décidé qu’il serait absent jusqu’au 1er janvier”, a déclaré Galtier aux journalistes.

“Et donc il viendra nous rejoindre, soit le 2, soit le 3, pour pouvoir reprendre la compétition avec nous, alors qu’il aura eu entre 13 et 14 jours de récupération.”

Galtier a déclaré que tous les autres joueurs sont revenus conformément au calendrier et seront disponibles pour le match de mercredi, y compris l’attaquant français Kylian Mbappe.

Galtier a minimisé les suggestions d’une rupture entre Messi et son coéquipier Mbappe après la Coupe du monde.

“Il n’y a aucune raison de tout mélanger dans la relation entre Kylian et Leo”, a déclaré Galtier. “Kylian a une très bonne attitude après avoir perdu la Coupe du monde.

“Lorsque vous perdez une finale de Coupe du monde, vous avez une raison d’être très, très déçu. Il était très déçu, mais il a su continuer et se comporter, et avait beaucoup de classe pour féliciter Leo et c’est très bien pour le club et pour l’équipe.”

Le PSG a publié un communiqué indiquant que Presnel Kimpembe poursuivra son rétablissement d’un problème de tendon d’Achille pendant quatre semaines, tandis que Nuno Mendes pourrait reprendre l’entraînement dans deux semaines après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers pendant la Coupe du monde.

Le PSG est en tête du classement avec 41 points après 15 matchs, cinq au-dessus de Lens, deuxième.

