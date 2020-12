Il s’agit d’une chronique principalement sur la petite merveille de Barcelone, Pedri – Pedro Gonzalez Lopez comme il a été baptisé – mais elle contiendra des comparaisons avec Leo (Lionel Andres) Messi, nous pouvons donc aussi bien commencer par le grand homme lui-même.

Lorsque Messi a marqué ce but brillant contre Osasuna dimanche, ce n’était qu’un autre détail magnifique à ajouter à sa légende. C’est un fanatique des Newell’s Old Boys, vous le savez maintenant. Ou vous devriez le faire après son «hommage» à feu Diego Maradona au Camp Nou.

Newell’s est le club le plus connu de Rosario, où Messi est né. Le club qui a vu son potentiel pour la première fois, qui a gagné son cœur et où, en octobre 1993, son père Jorge l’a emmené à 5 km au nord et à l’est de leur modeste domicile de la rue Estadio De Israel jusqu’au stade El Coloso del Parque où se trouvait « El Diego » sur le point de faire ses débuts avec les Old Boys lors d’un match amical contre l’Emelec équatorien.

Newell est le club avec la bande noire et rouge écartelée, qui pourrait alors se vanter du futur manager de Barcelone Gerardo « Tata » Martino et du futur patron des Spurs Mauricio Pochettino dans leur équipe. Et ce jour d’octobre, avec le jeune Leo présent, était le seul jour où Maradona, avec le n ° 10 sur le dos, marquait pour Newell.

La victoire 1-0, après laquelle il a été assailli par des joueurs d’Emelec mendiant pour son maillot qu’il ne lui donnerait pas parce qu’il l’avait déjà promis à Fidel Castro, le dirigeant cubain, est venu grâce à un but que, remarquablement, Messi a répliqué. avec une précision fidèle, presque étrange, contre Osasuna ce week-end.

D’accord, Maradona a marqué sur son pied droit; Messi à sa gauche. Mais tout comme le brillant et défiant la réalité, le dribble et le but de Messi contre Getafe lors de la demi-finale de la Copa del Rey 2007 étaient incroyablement évocateurs du but le plus célèbre de Maradona, le dribble explosif de demi-terrain et la fin contre l’Angleterre à la Coupe du monde en 1986. , la création et la fin contre Osasuna était comme si Messi était vraiment capable de décider avec la pré-méditation: « CECI est mon hommage à Diego et je vais produire une réplique presque identique du seul but qu’il a marqué pour MON équipe. »

Un petit slalom entre trois joueurs et un entraînement diagonal à travers le gardien dans le coin supérieur le plus éloigné lancé juste à l’endroit où le bord de la surface de réparation rencontre le demi-cercle. Fantasmagoriquement identiques, sur une période de 27 ans, deux petits génies argentins courent dans un sens, entraînant des hommes avec eux et écrasant le ballon dans l’autre sens pour un but passionnant. Twins of mayhem; jumeaux d’invention.

Lorsque Messi a enlevé son maillot du Barca pour montrer la bande de Newell préparée avec soin, le n ° 10 de Maradona dans le dos, cela a ajouté la sensation de: « Ce gars peut littéralement planifier et exécuter des choses au milieu de ce sport le plus imprévisible et incontrôlable comme si c’était sous son contrôle personnel.

Pedri de Barcelone, à gauche, célèbre avec Lionel Messi après un but contre le Celta Vigo en Liga. Getty Images

L’incident de retour avait un petit post-scriptum comique lorsque l’arbitre Mateu Lahoz, qui a réservé Messi pour avoir enlevé son maillot du Barca, à la grande désapprobation amusée de Messi, a enregistré la décision dans son rapport officiel comme suit: « Messi était réservé pour avoir enlevé sa bande, après un objectif, afficher une version moderne de la chemise Newell’s Old Boys 93-94 avec le n ° 10 dans le dos. «

Détail pittoresque, mais totalement inutile – seulement le Lahoz intrinsèquement excentrique, honnêtement.

Il y avait un autre élément pittoresque, « retour en arrière » à propos de la performance de Barcelone – un qui, s’il était poussé plus loin, aurait également encouru la colère de Lahoz.

Tout aussi trouble-fête et inutile que la règle concernant la réservation des buteurs pour enlever leur maillot, est celle selon laquelle les joueurs ne sont pas autorisés à jouer avec leurs chaussettes roulées. Je suis conscient que tous les lecteurs d’ESPN ne se rappelleront pas du jour où chaque showman-footballeur se pavanait avec trois caractéristiques centrales: l’amour absolu et le respect de « posséder » le ballon, la déshabillé et suspendu au-dessus du short et des chaussettes roulé autour des chevilles.

Ce n’était pas tant une question d’image, mais une déclaration d’identité. Non: « Regardez-moi! » Beaucoup plus « C’est MOI! – prenez-moi ou laissez-moi. Je m’en fiche. » Pensez à Eric Cantona et à son col retroussé.

Les chaussettes de Pedri sont en permanence à mi-hauteur de ses tibias, un petit geste d’individualité, une identité de retour qui se précise chaque semaine. Barcelone a déniché un joyau.

Ces types doivent porter des protège-tibias, d’accord. Mais les lois absurdes modernes vous auraient réservé, expulsé et probablement mis derrière les barreaux ou exilé sur une île éloignée si les chaussettes ne sont pas tirées à une hauteur réglementaire.

Pedri, qui améliore déjà les chiffres de Messi au même âge pour Barcelone, va aussi loin qu’il l’ose. C’est l’un de ces enfants que vous pourriez arracher au football en 2020 et entrer dans le football dans les années 1960 ou 1970 sans problème. Chemise et short un peu bouffants sur lui, chaussettes tombantes – vos yeux sont instantanément attirés par lui car le ballon est son meilleur ami.





Et ce n’est pas seulement qu’il trotte sur le terrain avec l’intention de prendre le ballon autant qu’un adolescent brut dans une équipe de 100 millions d’euros de joueurs peut raisonnablement s’attendre, c’est la façon dont Koeman l’utilise qui attire le regard.

Tout d’abord, alors que Messi avait 17 ans et 18 ans, comme Pedri l’a fait il y a quelques jours à peine, l’Argentin, qui était alors même considéré comme un footballeur unique dans sa vie, vivait de miettes de biscuits pendant des minutes. L’ancien coéquipier de Koeman aux Pays-Bas et à l’Ajax, Frank Rijkaard, a utilisé Messi pendant 70 minutes en sept matches de Liga, une défaite complète en Ligue des champions (contre le Shakhtar alors que Barcelone s’était déjà qualifié pour les KO) et 73 minutes d’une défaite choc de la Copa del Rey contre le minuscule Gramenet.

À ce stade à peu près identique du développement de Pedri, il est le deuxième joueur le plus utilisé pour Barcelone de Koeman en Ligue des champions (272 minutes sur les quatre matchs) et dans le top 10 des minutes jouées pour le Blaugrana en Liga (447 minutes en neuf matches.) En termes simples, alors qu’il était un débutant complet dans un club de crise, Pedri a fait plus d’apparitions à Barcelone cette saison que tout autre joueur avec 13.

Une petite note pour le pédant et trop facilement excité là-bas: je ne suggère PAS qu’il a le génie de Messi ou que ce début signifie automatiquement que nous le verrons 16 ans plus tard à Barcelone après avoir réalisé ce que son capitaine adorateur de Maradona a accompli . Mais il dit que si Koeman pourrait être pardonné de craindre qu’un «enfant» ne cède sous la pression, ne le laisse tomber dans ce qui promet d’être une seule saison dans son travail de rêve, le Néerlandais au nez dur a placé une confiance totale dans le Insulaire des Canaries.

C’est vrai, ce n’est pas un enfant de l’académie de Barcelone: ​​l’école « La Masia » où des briseurs de moisissures comme Xavi et Andres Iniesta ont suivi une formation de football à la limite de l’endoctrinement avec année après année de jeu de position, de passes, de contrôles en demi-touche, et le troisième homme bouge avant de toucher la première équipe.

jouer 1:47 Janusz Michallik félicite le Barcelone de Ronald Koeman pour sa performance globale contre Osasuna.

Pedri, qui est juste une façon abrégée de dire «Pedrito ou petit Pedro», vient de cette petite embrayage isolée d’îles à quelque 1500 miles au sud de Barcelone. Non seulement il ne partage pas l’héritage tactique et technique de ceux qui l’ont précédé dans ce club, Messi, Victor Valdes, Iniesta, Xavi, Pedro, Gerard Pique ou Sergio Busquets, qui ont tous accumulé des dizaines de milliers d’heures de à la maison, Pedri a grandi dans la petite ville de Tegueste à Santa Cruz de Tenerife.

Pensez-y comme ceci: il était sur une ligne latérale avec Jacksonville – Barcelone s’aligne avec Québec. Même pays, mais à part.

Néanmoins, le scintillement du mystère séduisant autour de ce footballeur de 24 carats grandit avec sa récente révélation que le Real Madrid l’a repéré en premier, l’a emmené à leur terrain d’entraînement de Valdebebas pendant une semaine, puis, d’une manière assez gentille, lui a dit qu’il ne l’avait pas fait. avoir le « bon » truc pour eux.

« Je tiens à remercier quiconque a pris cette décision parce que j’ai toujours aimé le Barca et je me suis vu plus en phase avec la façon dont Iniesta a joué que quiconque », a récemment révélé Pedri à la radio. Je sais que l’histoire de notre sport est jonchée d’histoires «comment s’est-il échappé» où les clubs n’ont pas réussi à repérer un diamant scintillant juste sous leur nez, mais celui-ci est un bouchoir.

Dans ce contexte remarquable, ce n’est pas seulement que Koeman voit Pedri, un adolescent et à sa première saison dans un club géant profondément troublé, comme ayant la bonne maturité ou les bonnes compétences techniques. Il y a plus. Le Néerlandais, jusqu’à présent, a joué Pedri à l’aile gauche, à l’aile droite, n ° 10, brièvement, à l’avant-centre, au milieu offensif et ensuite, au coup de grâce, à «pivote» dans un bouclier défensif à deux lors de la première mi-temps contre Osasuna.

Encore une fois, tout cela est tout simplement remarquable, faisant de Koeman quelque part entre un visionnaire et un joueur de rang et marquant Pedri comme un phénomène junior. Mais s’il vous plaît, tenez compte du contexte surprenant.

Certains juges ont appelé la formation de Barcelone 4-3-3 dimanche, mais ce n’était pas le cas. Coutinho a joué plusieurs mètres plus loin que Frenkie de Jong et Pedri en première période, ce qui était clair à l’œil nu et les heatmaps l’ont confirmé de manière irréfutable à la fin. Alors De Jong, qui se sentait toujours libre de faire un bond en avant en attaque, de jouer large si l’équipe avait besoin de largeur, était le milieu de terrain « pivote » senior, protégé et poussé vers l’avant par ce lutin de 18 ans.

Et quel plaisir Pedri a été à regarder. Il a déplacé la balle brusquement et simplement, il a mis un tempo agréable et créatif. Lorsque les arrières latéraux avaient besoin de protection, il a anticipé et a couru dans la bonne position pour aider à étouffer le danger. Beaucoup, beaucoup de contrôle sans toucher, laissant la balle rouler sur le devant de sa forme de corps afin qu’il soit en mouvement avant une ou deux passes en avant. Alléluia. C’était une masterclass rendue d’autant plus remarquable par son âge, son expérience, le poids de la responsabilité et, surtout, la file de joueurs sur laquelle il sautait.

Toute la saison, que ce soit en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, Koeman a cherché à avoir de la stabilité et du contrôle autour de De Jong avec ce que les Espagnols appellent un « double pivot ». Habituellement Busquets ou Miralem Pjanic aux côtés du milieu de terrain néerlandais en amélioration, mais, en milieu de semaine de la Ligue des champions, Carles Alena y a également joué et a été félicité par Koeman après l’énorme victoire à Kiev.

Pourtant, Koeman les a laissés tous les trois sur le banc et a replacé Pedri dans un milieu de terrain central à deux hommes du côté droit au lieu d’utiliser cet enfant, qui est manifestement son joueur préféré, dans l’une de ses positions d’attaque normales, préférées.

Pedri rencontrera des sorts cette saison où il est vital qu’il se repose pendant quelques matchs, et il traversera des moments cahoteux lorsque la forme diminue ou que des erreurs sont mises en évidence. C’est la vie. Mais je soupçonne que nous assistons à la naissance d’un phénomène … qui doit rendre de nombreux autres clubs à travers l’Europe verts de jalousie.

Alors que le plus grand phénomène de l’histoire de Barcelone utilise les prochaines semaines pour se demander s’il est temps pour lui de se retirer de sa carrière à Barcelone, alors que les clubs font la queue pour tenter de tenter Messi de les rejoindre pour rien en juin, il semblait déjà remarquable que cela Un club profondément troublé a déniché un talent à couper le souffle, comme Ansu Fati, qui sera de retour en affaires au printemps après une blessure et, lui-même, n’a que 18 ans.

Ensuite, jetez ces chaussettes roulées, retour en arrière, pour qui le ballon est un bien personnel précieux et pour qui les menaces normales d’une responsabilité senior dans un méga-club à un si jeune âge semblent avoir été tellement vent et il n’y a aucun doute: Barcelone ne peut pas se plaindre si Messi fait des vagues adios et déménage vers des pâturages nouveaux en été.

Trouver un «successeur» potentiel pour combler le vide est tout à fait remarquable. En posséder deux, dont le plus jeune a été rejeté par les plus grands rivaux du club catalan comme n’étant pas assez bons, ce n’est rien de moins qu’étonnant.