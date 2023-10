Lionel Messi répond aux crachats de l’attaquant paraguayen contre lui

L’attaquant paraguayen Antonio Sanabria a suscité la colère du monde du football après avoir prétendument craché en direction de Lionel Messi lors du match de qualification pour la Coupe du monde en Argentine. Pendant le match, il a été affirmé que l’attaquant paraguayen aurait craché en direction de Messi après un échange de paroles houleux.

Cependant, selon le média MARCA, Messi a déclaré à la presse : « La vérité est que je ne l’ai pas vu. Ils m’ont dit dans le vestiaire que l’un d’eux m’avait craché dessus. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a déclaré : « La vérité est que je ne sais même pas qui est ce type. Je ne l’ai pas vu. Ils me l’ont seulement dit. Messi a en outre expliqué qu’il ne voulait pas accorder beaucoup d’attention à la situation, car elle ne ferait qu’empirer si le joueur présumé venait en parler. « Il va sortir, parler partout et c’est pire. Cela va être connu, donc il vaut mieux en rester là », a ajouté Messi.

Antonio Sanabria a présenté plus tard sa version de l’incident à TyC Sports. Il a dit : « J’ai l’impression de cracher dessus, mais non, rien à voir. » Sarabia a également ajouté qu’il était assez loin de l’Argentin sur l’image qui circule sur Internet. Il a totalement nié les allégations portées contre lui. « Rien à voir, c’était loin. Je le nie totalement», a-t-il conclu.

Le match de qualification pour la Coupe du Monde Argentine-Paraguay, qui s’est déroulé le 13 octobre à l’Estadio Mas Monumental, s’est avéré être un épisode dramatique du football. Le défenseur argentin Nicolas Otamendi a marqué le seul but du match à la troisième minute alors que sa défense solide comme le roc a réussi à tenir la ligne de score jusqu’à la fin. Lionel Messi n’a été introduit dans le match qu’à la 53e minute et a touché les boiseries à deux reprises au cours de son séjour sur le terrain. Le footballeur de l’Inter Miami a également tenté un « Olimpico » alors qu’il cherchait à doubler l’avance de son équipe.

Pour les non-initiés, un « Olimpico » fait référence à un but marqué directement sur un corner. Sa tentative a dépassé les joueurs, y compris le gardien de but, pour ensuite rebondir sur le haut du poteau de but.

Lionel Messi est actuellement en service international après avoir raté certains matchs cruciaux pour l’Inter Miami. Son absence de la Major League Soccer (MLS) a provoqué une baisse massive de la forme de l’équipe américaine. Les Herons n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la MLS cette saison. Cependant, cela n’a pas été trop mal pour le club appartenant à David Beckham puisqu’il a récemment remporté le trophée des Leagues Club, grâce aux brillantes performances de Messi dans la compétition. Il a remporté les prix du meilleur joueur et du meilleur buteur en remportant la coupe pour son équipe. Après la trêve internationale, l’Argentin cherchera à aider son équipe pour le titre de champion national la saison prochaine.