Lionel Messi renforce la MLS, mais la ligue de football a besoin de plus

Lionel Messi après avoir marqué contre le FC Dallas au Toyota Stadium le 6 août 2023 à Frisco, Texas. Logan Riely | Getty Images

La superstar Lionel Messi n’a disputé que moins de 10 matchs dans la ligue professionnelle masculine américaine de football et il a des effets jamais vus auparavant. Messi a rejoint l’Inter Miami CF de la Major League Soccer fin juillet, déclenchant une hausse du prix des billets et des marchés visités jusqu’à présent par l’équipe. Sa signature a conduit à des ventes record de maillots et de marchandises. L’audience de la télévision et du streaming a augmenté. « Je ne veux pas dire que nous avons sous-estimé l’arrivée de Messi en MLS, mais cela a eu un impact incroyable sur notre ligue sur tous les points », a déclaré Camilo Durana, vice-président exécutif du partenariat, des propriétés et des événements avec Apple. Pourtant, même si Messi a eu un effet sans précédent sur la MLS, fondée dans les années 1990, cela n’a pas suffi à rattraper les autres ligues sportives professionnelles plus importantes aux États-Unis, comme la NFL et la NBA, en termes d’audience et prix des billets. « La MLS a besoin de plus de Messi », a déclaré le consultant sportif Lee Berke, soulignant l’habitude de la MLS de faire venir des stars comme David Beckham, Wayne Rooney et Thierry Henry au crépuscule de leur carrière et d’attirer plus de fans et de téléspectateurs dans ces moments-là. En plus de la concurrence d’autres ligues plus établies pour les meilleurs joueurs, l’Arabie Saoudite a également rejoint le groupe en recrutant des joueurs avec des offres de son Fonds d’investissement public, y compris Messi. La star du football brésilien Neymar a récemment accepté une offre, à la suite des légendes du football Cristiano Ronaldo et Karim Benzemaavec des contrats valant des centaines de millions de dollars.

L’effet Messi

La superstar argentine a rejoint la MLS en juillet, après avoir remporté la Coupe du monde en 2022. Messi a quitté l’équipe de France du Paris Saint-Germain après avoir quitté à contrecœur le FC Barcelone en 2021 – son domicile depuis qu’il a signé avec l’équipe à l’âge de 13 ans. Le joueur de 36 ans, souvent considéré comme le « GOAT » ou « le meilleur de tous les temps » dans ce sport, approche de sa retraite et donne à la MLS – encore considérée comme à ses balbutiements par rapport aux autres ligues américaines – un coup de pouce bien nécessaire. .

Les supporters du footballeur argentin Leo Messi se rassemblent devant le stade Inter Miami DRV Pnk, à Fort Lauderdale, en Floride, le 11 juillet 2023. Marco Bello | Reuters

Depuis son arrivée, l’Inter Miami est devenu l’équipe MLS la plus vendue pour les billets à la 13e place sur StubHub. Depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami, Messi est le joueur le plus vendu dans tous les sports sur Fanatics, une plateforme sportive numérique qui vend des équipements et des produits d’équipe, a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Depuis que Messi a rejoint l’Inter Miami, l’équipe a vendu plus de marchandises qu’au cours de toute l’année 2022 sur Fanatics. Et il a donné un coup de pouce à la télévision de la MLS sur le service de streaming d’Apple. Durana de la MLS a également déclaré que l’augmentation des ventes de billets s’est produite immédiatement lorsque Messi a annoncé son intention de signer avec la ligue. « Et le meilleur, c’est qu’il est venu jouer », a déclaré Durana à propos des statistiques de Messi depuis son arrivée. Jusqu’à présent, Messi n’a joué que dans le club nouvellement élargi. Coupe des Ligues, un tournoi entre les deux ligues nord-américaines MLS et la Liga MX mexicaine, ainsi qu’un match de demi-finale de la Coupe des États-Unis. L’Inter Miami a remporté la Coupe des Ligues le 19 août et Messi marqué au moins un but dans les sept matchs auxquels il a participé. Samedi, Messi disputera son premier match de saison régulière contre les Red Bulls à Harrison, dans le New Jersey, à environ 30 minutes de train à l’ouest de Manhattan. « Ce sont des chiffres qu’on ne voit pas normalement lors d’un match de MLS », a déclaré Marc de Grandpré, directeur général des Red Bulls de New York, à propos de la vente de billets. Il a ajouté que beaucoup de gens qui ne sont pas fans viendront dans l’arène juste pour voir Messi. Cherchant à surfer sur cette vague, les équipes proposent des abonnements de saison comme un moyen infaillible de voir l’Inter Miami rejouer la saison prochaine à sa valeur nominale. Les prix des billets sur le marché secondaire ont grimpé en flèche. Le prix moyen des billets pour l’Inter Miami sur StubHub est de 161 $, soit près de 64 % de plus que la moyenne de la ligue. Les ventes de billets pour les matchs à l’échelle nationale sont également en hausse. Le prix moyen global des billets pour la MLS peut atteindre 98 $, tandis que le prix moyen des billets pour la Coupe des Ligues était de 152 $. Pour les matchs auxquels Messi a joué, le prix moyen du billet est plus du double de celui de 329 $, selon StubHub. Bien que cela ait été une aubaine pour la MLS, ces statistiques sont toujours à la traîne par rapport à celles de la NFL et de la NBA. « Il est difficile de comparer cela à d’autres sports. Oui, ce que nous constatons en matière de prix pour les matchs de la MLS pour Messi est sans précédent. Mais si vous regardez le prix moyen des billets pour les matchs du dimanche de la NFL, c’est toujours roi dans ce sens », a déclaré Adam Budelli, porte-parole de StubHub. Chaque fois que Tom Brady – qui a pris sa retraite de la NFL plus tôt cette année – était sur la route au cours de ses dernières saisons avec Tampa Bay avant de prendre sa retraite, StubHub a également vu les prix des billets et la demande augmenter sur ces marchés. Ou quand Lebron James était ciselure record de tous les temps de la NBA plus tôt cette année. « Ces prix moyens des billets étaient encore trois fois supérieurs à ceux que nous avons vus pour les matchs de Messi jusqu’à présent cette année », a déclaré Budelli.

Jouer au rattrapage

Comme pour la vente de billets, l’audience des matchs de la MLS est loin derrière celle des ligues sportives professionnelles américaines. Disney c’est ESPN en moyenne 14,8 millions de téléspectateurs pour chacun de ses matchs NFL la saison dernière tandis que les 34 matchs de MLS de saison régulière ont été diffusés en 2022 sur les réseaux ABC et ESPN. en moyenne 343 000 téléspectateurs. Il s’agit de l’audience MLS la plus élevée sur les réseaux Disney depuis 2007. Il est difficile de quantifier l’audience de cette saison, car la majorité des matchs de la MLS sont exclusivement diffusés sur le service de streaming d’Apple. « Il s’agit d’un package principalement réservé au streaming. S’il y avait une solide présence télévisée linéaire, les matchs de Messi trouveraient leur place sur les principales plages horaires de grande écoute et attireraient un nombre élevé de téléspectateurs », a déclaré le consultant sportif Berke.

Tom Brady #12 des Buccaneers de Tampa Bay salue la foule alors qu’il quitte le terrain après avoir battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du match au Gillette Stadium le 3 octobre 2021 à Foxborough, Massachusetts. Adam Glanzman | Getty Images