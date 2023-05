Lionel Messi remporte le prix du sportif Laureus de l’année, l’Argentine remporte le prix de la meilleure équipe

Le capitaine argentin Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde, a été nommé sportif Laureus de l’année lors de la cérémonie de remise des prix à Paris lundi.

Messi a également reçu un prix au nom de l’équipe masculine de football d’Argentine, qui a été nommée équipe mondiale de l’année après son triomphe à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, âgé de 35 ans, a déjà remporté le prix une fois auparavant, le partageant avec le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton en 2020.

Messi est également devenu le premier athlète à remporter à la fois le prix du sportif mondial de l’année et le prix de l’équipe mondiale de l’année la même année.

« Je regardais les noms des légendes incroyables qui ont remporté le Laureus Sportsman of the Year Award avant moi : Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic… j’ai vraiment sombré dans l’incroyable compagnie dans laquelle je suis. et quel honneur unique c’est », a déclaré Messi.

La championne de sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté la plus haute distinction féminine après une année 2022 exceptionnelle, qui comprenait la médaille d’or du 100 m aux Championnats du monde d’athlétisme.

Le joueur de tennis Carlos Alcaraz, qui a remporté l’US Open 2022 et s’est hissé au premier rang du classement ATP, a été nommé Laureus World Breakthrough of the Year.

Christian Eriksen, qui s’est remis de l’arrêt cardiaque qu’il a subi lors du Championnat d’Europe en 2021 pour revenir dans le football de Premier League avec Brentford puis Manchester United avant de disputer la Coupe du monde avec le Danemark, a reçu le Laureus World Comeback of the Year Award.

Les nominés aux Laureus World Sports Awards sont sélectionnés par les médias mondiaux, tandis que les gagnants sont déterminés par les 71 membres de la Laureus World Sports Academy. Les prix sont décernés chaque année depuis leur création en 2000.

