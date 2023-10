Lionel Messi remporte le huitième Ballon d’Or, le premier pour un joueur actif de la MLS

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Lionel Messi a prolongé son propre record lundi en remportant son huitième Ballon d’Or, l’honneur décerné aux footballeurs réputés avoir été les meilleurs du monde au cours de la saison écoulée. Messi, qui a rejoint l’Inter Miami en juillet, devient le premier joueur actif de la Major League Soccer à remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse du sport. Alors que les prouesses de Messi en matière de buts ont aidé Miami à remporter son premier trophée lors de la finale de la Coupe des Ligues en août, ces exploits sont intervenus après la fin de la saison des clubs européens qui constitue la nouvelle période pour le vote du Ballon d’Or. (Avant 2022, c’était basé sur l’année civile.)

Dans son ancien club, le Paris Saint-Germain, la superstar argentine a connu une belle saison 2022-23, mais c’est son leadership de son pays d’origine vers un triomphe en Coupe du monde l’année dernière qui l’a probablement poussé devant Erling Haaland pour le Ballon d’été de cette année. Ou. Le buteur de Manchester City est arrivé deuxième, avec Kylian Mbappé, l’ancien coéquipier de Messi au PSG, troisième et Kevin De Bruyne, un autre joueur vedette de Manchester City, quatrième.

Lors de la cérémonie à Paris du Ballon d’Or, supervisée par le magazine français France Football, Messi dit en espagnol, “C’est agréable d’être ici une fois de plus pour profiter de ce moment, pouvoir gagner la Coupe du Monde et réaliser mon rêve.” Il a reçu son trophée des mains de David Beckham, finaliste du prix en 1999 et copropriétaire de l’Inter Miami.

Analyse : L’USWNT compte de jeunes joueurs avec un brillant avenir. Ils devraient jouer.

Le deuxième joueur le plus âgé à remporter le Ballon d’Or (selon ESPN), Messi, 36 ans, en compte trois de plus que quiconque. Son rival de longue date, Cristiano Ronaldo, désormais membre du club saoudien d’Al-Nassr, a remporté ce prix à cinq reprises. Un trio de stars de l’ère précédente, Johan Cruyff, Michel Platini et Marco van Basten, sont les suivants à trois chacun. Le prix est décerné par France Football depuis 1956 ; il s’est étendu au-delà des joueurs européens en 1995 et, en 2007, il a commencé à inclure des joueurs de toute origine dans n’importe quel club du monde.

Le Ballon d’Or Féminin de cette année, une catégorie créée en 2018 pour la meilleure joueuse féminine, a été attribué à Aitana Bonmatí. Le milieu de terrain de Barcelone, âgé de 25 ans, a aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde en août. C’est la troisième année consécutive qu’un joueur de Barcelone remporte ce prix ; il est revenu au milieu de terrain Alexia Putellas en 2021 et 2022.

Messi jouait pour l’équipe masculine de Barcelone lorsqu’il a remporté ses six premiers Ballon d’Or entre 2009 et 2019. Il figurait sur la liste du PSG pour sa septième victoire en 2021, mais une campagne inaugurale relativement médiocre pour la puissance française a permis à Messi d’obtenir l’année dernière, il n’était pas sur la liste des finalistes pour le vote du Ballon d’Or. Il a rebondi la saison dernière pour le PSG, mais a brillé le plus lors de la Coupe du Monde, lorsque Messi est devenu le premier joueur à marquer à chaque tour du tournoi, de la phase de groupes à une performance de deux buts lors d’une finale captivante.

“Ce soir, je m’amuse”, a-t-il déclaré lundi par l’intermédiaire d’un interprète (via le Presse associée). « C’est un plaisir qui ne me quittera jamais et j’espère pouvoir en profiter encore de nombreuses années. Devenir champion du monde était le titre qui nous manquait. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à faire de l’Argentine l’équipe championne du monde.

Haaland a défendu sa meilleure saison uniquement au niveau des clubs en aidant Manchester City à remporter un triplé tant convoité : titres en Ligue des champions, en Premier League anglaise et en FA Cup. En cours de route, l’attaquant norvégien de 23 ans a marqué un record de 36 buts en 35 matches de Premier League et 52 toutes compétitions confondues.