Lionel Messi a finalement mis fin à sa disette avec l’Argentine après avoir remporté la Copa America 1-0 contre le Brésil au stade Maracana de Rio de Janeiro dimanche. La dernière victoire a également abouti à une sécheresse de titre de 28 ans pour L’Albiceleste. Il s’agit de leur 15e trophée de la Copa America, ce qui les place à égalité avec les meilleurs uruguayens et bien devant le Brésil avec neuf.

L’affrontement au sommet de la Copa America a opposé les éternels rivaux de l’Argentine et du Brésil à sa fin, où le joueur de 34 ans, considéré comme un faiseur de miracles pour la franchise de la Liga, Barcelone a pu effacer l’étiquette du fils prodigue qui n’a jamais livré pour la partie nationale.

L’attaquant talismanique avait déjà goûté à la défaite en trois finales de Copa et une finale de Coupe du monde avec l’Argentine. De tels efforts de deuxième place au pays et à l’étranger ont souvent conduit les critiques à remettre en question ses capacités à mener son pays à l’argenterie. Cependant, tout cela a changé à Rio dimanche et avec cela a relancé la lutte comparative avec son plus grand rival Cristiano Ronaldo.

Même si la réussite internationale de Messi intervient cinq ans après que Ronaldo a remporté les Championnats d’Europe avec le Portugal, l’Argentin a remporté dix titres de champion national au cours de sa carrière avec Barcelone, soit trois de plus que Ronaldo.

Néanmoins, la star portugaise bat son rival argentin 5-4 en ce qui concerne les trophées de la Ligue des champions. Ronaldo a également remporté une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA supplémentaire avec quatre, mais Messi mène 7-6 dans les triomphes en coupe nationale. Tout bien considéré, la star de Barcelone a actuellement un trophée d’avance sur l’attaquant de la Juventus, leur total étant actuellement de 25 et 24, respectivement.

Étonnamment, le duo qui entre dans les dernières étapes de sa carrière a une belle forme en produisant des performances extraordinaires. La saison précédente, Messi avait été le meilleur buteur de la Liga pour la cinquième campagne consécutive avec 30 buts en 35 rencontres pour Barcelone, tandis que Ronaldo était en tête du classement des buteurs en Serie A avec la Juventus, marquant 29 buts en 33 matchs.

