Lionel Messi rejoint la MLS, les prix des billets pour un match augmentent

Le passage de la superstar du football Lionel Messi à la Major League Soccer a eu un impact sur les ventes de billets, car les prix des matchs de fin de saison aux États-Unis ont bondi de plus de 1 700 % sur le marché secondaire par rapport à l’année dernière.

Messi a signé un contrat à succès avec le club Inter Miami CF en juillet pour 50 à 60 millions de dollars par an, qui comprend une participation au capital de l’équipe, Reportages de CNN. Messi a également signé des accords de partage des revenus non divulgués avec Apple TV et Adidas.

L’arrivée de Messi aux États-Unis a suscité un regain d’intérêt pour l’équipe et la MLS, qui n’est généralement pas considérée parmi les ligues de premier plan au monde en termes de talent global.

Avec la signature de Messi, les abonnements au « MLS Season Pass » sur Apple TV ont doublé, selon le propriétaire de l’Inter Miami Jorge Mas. Le compte Instagram de l’Inter Miami est passé de 1 million à 14 millions de followers, selon le Miami Herald. Et la demande de maillots de marque Messi a été si forte que la boutique en ligne officielle de la MLS a repousser la livraison des commandes jusqu’en octobre.

Peut-être le plus frappant, les prix des billets de l’Inter Miami ont augmenté pour les matchs à domicile et à l’extérieur.

Pour les matchs à domicile, le prix catalogue moyen sur le marché secondaire est passé de 152 $ à 864 $ depuis la signature de Messi, soit une augmentation de 468 % au 18 août, selon les données fournies par TicketIQ.

L’effet est plus prononcé pour les matchs à l’extérieur, qui incluent des marchés plus importants tels que New York et Los Angeles. Pour tous les matchs à l’extérieur restants combinés, le prix moyen des billets a augmenté de 1 002 % par rapport à l’année dernière, au 15 août.

Voici un aperçu des prix moyens des billets pour les matchs restants de l’Inter Miami cette saison.