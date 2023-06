Lionel Messi rejoint-il l’Inter Miami ? Le directeur sportif dit « Il y a une fenêtre de transfert… »

Le directeur sportif de l’Inter Miami, Chris Henderson, a refusé de commenter les spéculations sur une offre pour Lionel Messi alors que le club a dévoilé vendredi son nouvel entraîneur par intérim argentin Javier Morales.

Miami, qui a limogé jeudi son entraîneur anglais Phil Neville, est depuis longtemps lié à une offre pour Messi, qui devrait quitter le Paris Saint-Germain à l’expiration de son contrat à la fin de cette saison.

Le club, qui appartient en copropriété à David Beckham, n’a jamais nié les différents rapports d’une offre et lorsqu’on lui a demandé directement si une offre avait été faite pour Messi, Henderson a fait attention à ses mots.

« Je ne vais pas entrer dans les détails des joueurs qui ne sont pas sur notre liste », a-t-il déclaré.

«Je suis ici aujourd’hui pour parler de Javi Morales pour parler de notre équipe. Vous savez qu’il y a une fenêtre de transfert qui s’ouvre mais nous voulions nous concentrer sur demain soir (contre DC United), les quarts de finale de l’Open Cup et le prochain match… c’est donc une période chargée pour nous et c’est notre objectif en ce moment. » il a dit.

L’ancien joueur de Manchester United, Neville, a été limogé après que la quatrième défaite consécutive de Miami les ait laissés bloqués au bas de la Conférence Est et s’est classé 27e sur 29 équipes en MLS, les fans s’étant retournés contre lui.

Morales a été nommé entraîneur-chef par intérim, mais l’ancien entraîneur de l’Argentine et de Barcelone, Tata Martino, qui a travaillé en MLS en tant qu’entraîneur-chef d’Atlanta avant d’entraîner le Mexique lors de la Coupe du monde de l’année dernière, a été lié à un déménagement dans le club du sud de la Floride.

« Je ne veux pas parler d’entraîneurs spécifiques », a déclaré Henderson lorsqu’on lui a posé des questions sur Martino.

«Il y aura un processus, un processus d’entrevue, mais je ne vais pas entrer dans les détails. C’est interne au sein de notre club entre moi et notre groupe de propriétaires et nous continuerons ce processus ensemble en tant que groupe », a-t-il ajouté.

Bien qu’aucun calendrier n’ait été donné à Morales, l’entraîneur et Henderson ont fait référence aux trois prochains matchs à plusieurs reprises.

Morales, qui a commencé sa carrière de joueur en Argentine avant de rejoindre le Real Salt Lake en MLS, a déclaré qu’il savourait la chance de prendre en charge l’équipe pour les prochains matchs, à commencer par la visite de DC United de Wayne Rooney samedi.

Il a également dit qu’il aimerait obtenir le poste sur une base permanente.

« Bien sûr, c’est l’opportunité de ma vie, je l’attendais », a-t-il déclaré.

« Ce n’est probablement pas comme je m’y attendais, mais c’est la vie, c’est ce qu’elle est, c’est arrivé à ce moment-là, je suis heureux de l’opportunité et je ferai de mon mieux.

« J’ai tellement vu ce club grandir. J’aime ce club et je vais essayer d’aider (l’équipe) à s’améliorer et à s’améliorer dès que possible ».

Il y a maintenant une ambiance argentine distincte dans le club de Miami, qui a une base de fans fortement sud-américaine – ainsi que Morales, l’entraîneur des gardiens Sebastian Saja a joué quatre fois pour l’équipe nationale et huit ans avec le club argentin de San Lorenzo.

Federico Higuain, le frère de l’ancien attaquant argentin et du Real Madrid Gonzalo, est l’entraîneur-chef de l’équipe réserve de l’Inter, assisté de son compatriote Cristian Raul Ledesma.

« Ce que nous voulons commencer à réaliser, c’est que les gens viennent au stade et qu’ils se sentent identifiés et représentés par ce club et par cette équipe », a déclaré Morales.

« Que les gens rentrent chez eux, quel que soit le résultat, fiers d’être un fan de l’Inter Miami. Je ne dis pas que ce n’est pas ce qui s’est passé dans le passé, mais c’est ce que je veux de mon équipe ».

