Lionel Messi reçoit un coup de tête accidentellement alors qu’un membre du personnel argentin essaie de le serrer dans ses bras

Aie. Cela aurait fait un peu mal, mais quand même. Tout le monde voulait embrasser Lionel Messi après sa performance sensationnelle en quart de finale de la Copa America 2021 pour l’Argentine contre l’Équateur samedi soir.

L’Argentine a battu un Équateur têtu 3-0 et Messi a été impliqué dans leurs trois buts. Il a inscrit les deux premiers buts, puis dans le temps additionnel, a converti un superbe coup franc pour couronner une soirée mémorable.

Après le coup de sifflet final, tout le monde cherchait le maestro. Et un membre du personnel argentin enthousiaste a attrapé le retour de Messi sur la touche et a essayé de le serrer dans ses bras.

Et il a accidentellement fini par donner un coup de tête à Messi qui avait visiblement l’air de souffrir.

Regardez le moment hilarant mais un peu douloureux ici :

Alors que le score peut suggérer une domination argentine, c’était tout le contraire.

Et Messi l’a admis après le match.

« C’était un match très difficile, nous savions à quel point nous étions confrontés à un adversaire coriace », a déclaré Messi. est que nous sommes passés au tour suivant.

« Nous avons juste besoin d’une victoire de plus pour atteindre la finale et nous espérons pouvoir le faire. Nous avons essayé de jouer un bon football, mais parfois nous n’y sommes pas parvenus et le terrain n’a pas aidé. Nous avons traversé un match très important. C’était notre objectif d’être dans les quatre derniers, mais maintenant il est temps de se reposer », a-t-il ajouté.

Messi vise son premier titre international majeur avec l’Argentine. Bien qu’il ait remporté une médaille d’or olympique avec son équipe nationale, sa recherche d’un trophée international continue d’avoir le cœur brisé à plusieurs reprises malgré sa participation à la finale de la Coupe du monde et à la finale de la Copa America dans le passé.

Cependant, la forme que Messi a affichée dans l’événement continental en cours, l’Argentine est le grand favori aux côtés du Brésil.

Messi mènera l’Argentine en deuxième demi-finale lorsqu’elle affrontera la Colombie tandis que le Brésil affrontera le Pérou lundi soir (mardi en Inde).

