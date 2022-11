Lionel Messi réagit à l’étonnant effondrement de l’Arabie saoudite en Argentine : “Pas d’excuses”

Lionel Messi a déclaré que l’Argentine n’avait “aucune excuse” pour son étonnante défaite 2-1 face à l’humble Arabie saoudite mardi, l’un des plus grands chocs de la Coupe du monde de tous les temps. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Les Sud-Américains sont venus au Qatar sur une séquence de 36 matchs sans défaite depuis 2019 et étaient considérés par beaucoup comme les favoris du tournoi.

Mais ils ont pris un départ désastreux lorsque les Saoudiens (s’ouvre dans un nouvel onglet)classé 51e au monde, a marqué deux buts au début de la seconde période pour compléter un incroyable retour après que Messi ait marqué un penalty tôt.

Il a été calculé comme la victoire en Coupe du monde la plus improbable de l’histoire du tournoi, la nation asiatique n’ayant que 8,7% de chances de battre l’équipe sud-américaine.

Une grande partie de l’attention pré-tournoi était sur Messi, qui dispute sa cinquième et dernière Coupe du monde et n’a jamais soulevé le trophée auparavant, se rapprochant le plus en 2014 lorsque l’Argentine a perdu la finale contre l’Allemagne.

La star du PSG a appelé ses coéquipiers à se relever et à “s’unir” après la défaite époustouflante.

“C’est un coup très dur pour tout le monde, nous ne nous attendions pas à commencer de cette façon”, a déclaré Messi.

“Les choses arrivent pour une raison. Nous devons nous préparer à ce qui s’en vient, nous devons gagner et cela dépend de nous.

« Il n’y a pas d’excuses. Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort, et nous l’avons montré.

« C’est une situation que nous n’avons pas vécue depuis longtemps. Maintenant, nous devons montrer que c’est un vrai groupe.

Les hommes de Messi affronteront le Mexique samedi prochain, avant de boucler leur campagne du Groupe C contre la Pologne.