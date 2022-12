Lionel Messi réagit à la vidéo d’une famille célébrant son but contre l’Australie

“Vient l’heure, vient l’homme” est une phrase juste pour Lionel Messi qui a une fois de plus brillé sur la grande scène. Il a marqué un but pour aider l’Argentine à passer les huitièmes de finale et les quarts de finale. Le joueur de 35 ans n’a pas pu s’empêcher de partager un sourire d’un million de dollars lorsqu’on lui a montré une vidéo de sa femme et de ses enfants réagissant à son objectif.

Dans sa déclaration d’après-match, Messi a partagé ses réflexions après avoir regardé la vidéo. Il a dit : « Ma famille est toujours présente, mes enfants surtout parce qu’ils sont grands et qu’ils comprennent tout. Aujourd’hui, les voir de l’intérieur comment ils se sentent et comment ils vivent est spectaculaire. Ils sont excités et heureux.

Dans la vidéo, nous pouvons voir la femme de Messi, Antonela Roccuzzo, avec ses enfants Thiago, Mateo et Ciro célébrer son but avec beaucoup de joie et d’enthousiasme. Après un début de match mitigé face à l’Australie, Lionel Messi a ouvert le score à la 35e minute de jeu.

L’attaquant de Manchester City Julian Alvarez a doublé cette avance à la 57e minute après avoir sauté sur une erreur du gardien australien Mathew Ryan. Les Socceroos ont rebondi avec un but après que le tir de Craig Goodwin se soit frayé un chemin dans le but argentin via une déviation d’Enzo Fernandez à la 77e minute.

Cela a mis en place un dernier tiers tendu du match avec Emiliano Martinez devant réaliser un excellent arrêt vers les dernières étapes du match. L’Albicelestes affrontera désormais les Pays-Bas en quart de finale le 10 décembre à 00h30 IST. Le match devrait avoir lieu au stade Lusail.

Les Néerlandais l’ont emporté sur les États-Unis lors de leur match des huitièmes de finale pour atteindre ce stade du tournoi. Cette équipe néerlandaise a affronté les Argentins pour la dernière fois en 2014 et s’est inclinée contre eux aux tirs au but.

Les hommes de Louis van Gaal espèrent changer le récit cette fois-ci. Les Argentins sont entrés dans la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec une forme sublime mais ont subi une défaite choc contre l’Arabie saoudite.

Leur parcours vers les huitièmes de finale a été loin d’être simple, mais à 35 ans, beaucoup devineraient que cela pourrait être la dernière Coupe du monde de Messi. Le talisman du PSG a une liste stellaire de médailles dans son cabinet, mais la Coupe du Monde de la FIFA lui a toujours échappé. Il a failli le gagner en 2014 pour être arraché à son emprise.

Messi and Co réaliseront-ils enfin le rêve et soulèveront-ils le trophée cette fois, ou les Argentins assisteront-ils à un autre chagrin dévastateur ?

