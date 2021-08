Lionel Messi quittera Barcelone Le capitaine argentin ne signera pas de nouveau contrat

Lionel Messi ne re-signera pas avec Barcelone, a annoncé jeudi le club.

Le club espagnol a déclaré dans un communiqué qu’il ne pouvait pas se permettre de signer à nouveau Messi en raison de problèmes « économiques et structurels ». Messi, 34 ans, est joueur autonome depuis que ses précédents mandats ont expiré le 30 juin.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le club a déclaré dans un communiqué : « Malgré un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il ne peut pas être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels [Spanish LaLiga regulations].

« Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne puissent finalement pas être exaucés.

« Le Barça tient à remercier de tout son cœur la contribution du joueur à l’amélioration de l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle. »